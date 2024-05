"Elden Ring Shadow of Erdtree" na nowym zwiastunie

Zobacz zwiastun "Elden Ring: Shadow of Erdtree"

Opublikowany wczoraj trailer skupia się na Miquelli, jednej z najbardziej enigmatycznych postaci w grze, oraz na Krainie Cienia, wcześniej nieeksplorowanym obszarze w uniwersum “ Elden Ring ”. Kraina Cienia, ukazana jako miasto pod rozległym, świetlistym Erdtree, jest przedstawiona w stanie ognistego chaosu. Jak widać, graczy czeka prawdziwe ogniste widowisko.W niedawno udzielonym wywiadzie dla chińskiego medium Campfire Camp prezes FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, potwierdził, że będzie to jedyne DLC do “ Elden Ring ”, ponieważ twórcy nie mają planów na dodatkową zawartość. Elden Ring: Shadow of the Erdtree ” zadebiutuje 21 czerwca na PC, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X/S. Pudełkowe wydanie gry “Elden Ring” z dodatkiem “Shadow of the Erdtree” dostępne będzie na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i znajdzie się w nim podstawowa wersja gry “ Elden Ring ” na płycie oraz cyfrowa wersja dodatku “ Shadow of the Erdtree ”.