Box Office Świat: "Super Mario Bros." najbardziej kasowym filmem roku

Zwiastun filmu "Super Mario Bros. Film"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



okazał się globalnym fenomenem. Poza granicami USA sprzedaje się nawet lepiej niż u siebie w domu, bowiem w porównaniu do otwarcia spadek wyniósł zaledwie 28%. Tym samym. Nikt nie ma wątpliwości, że miliard dolarów jest tylko kwestią czasu.W sam weekendzgarnął. Łączne zagraniczne wpływy wynoszą już 330 milionów dolarów. Z tego 52 mln pochodzą z Meksyku, 43,8 mln z Wielkiej Brytanii i Irlandii, 29,7 mln z Niemiec oraz 21,2 mln z Francji (i to pomimo bezpośredniej konkurencji ze strony lokalnego widowiska, które w tym samym czasie zgarnęło 16,6 mln dolarów).Tymczasem Japończycy wciąż rozpieszczają lokalnych twórców. Choć jest to już 26. część popularnego cyklu,(Detective Conan: Black Iron Submarine) zanotowało rekordowe otwarcie. W lokalnej walucie (3,15 mld jenów) oznacza to podwojenie dotychczasowego rekordu kwietniowego otwarcia (1,6 mld jenów).W całej historii japońskiego box office'umoże się pochwalić drugim najlepszym 3-dniowym otwarciem (głównie dlatego, że do niedawna filmy w Japonii debiutowały w soboty, nie w piątki). Lepsze osiągnięcie ma tylko- 4,6 mld jenów (43,9 mln dolarów).Na miejscu trzecim znalazł się z kolei. Było to możliwe dzięki premierze w Korei Południowej, gdzie film zarobił 4,1 mln dolarów (5,9 mln łącznie od środy). Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosły. Zagraniczne zarobki zbliżają się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie 189,6 mln). Globalnie ma na swoim koncie 349,7 mln dolarów i tym samym, bijąc 328 mln dolarówNumerem cztery w naszym zestawieniu jest widowisko fantasy. Tym razem na jego konto wpłynęło. Film miał premierę m.in. we Francji, gdzie jednak sprzedał zaledwie 1/4 biletów coi 1/2 tego co). Mimo to zagraniczne wpływy zbliżają się już do 100 milionów dolarów (obecnie 83 mln). Globalnie ma 157 milionów.Na piątym miejscu wylądował horror. Debiut w kolejnych krajach sprawił, że jego weekendowe wpływy szacujemy na. Spośród nowych rynków najlepszy wyniki został osiągnięty we Włoszech - 1,1 mln dolarów do końca tygodnia.Numerem sześć jest japoński hit, który zgarnął kolejne. (Z kolei niemiecki portal InsideKino podaje dużo wyższe weekendowe wpływy - 13 milionów dolarów).Jedynym chińskim reprezentantem w naszym zestawieniu jest komedia akcji z Jackie Chanem (Ride On). Podczas drugiego weekendu w ojczyźnie film pozostał numerem jeden i zarobił. Łącznie daje to 23,1 mln dolarów.Naszą listę zamyka film, który w weekend zgarnął. Obraz jest obecnie pokazywany w 66 krajach i w sumie zarobił w nich 20,8 mln dolarów.