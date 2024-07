Box Office Świat: Chińska komedia o biedakach zgarnia miliony

Zwiastun filmu "Successor"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Dominacjanie powinna w sumie dziwić. Film w końcu tydzień temu znalazł się na drugim miejscu, a nie był jeszcze oficjalnie po premierze. Ta miała miejsce dopiero we wtorek i na dobre rozkręciła szaleństwo wokół filmu. W sam weekend komedia zarobiła fantastyczne. Łącznie ma zaś na swoim koncie 213,5 mln dolarów., dotychczasowy lider, musiał zadowolić się pozycją wicelidera. Mimo wszystko Universal nie ma powodów do narzekań. Według naszych szacunków animacja w weekend zarobiła mocne. W ten sposób zagraniczne wpływy przekroczyły - jako ósma premiera tego roku - granicę 300 milionów dolarów (obecnie 315 mln). Z kolei globalnie padła bariera pół miliarda (aktualnie 574,4 mln dolarów).Japonia była jedynym dużym krajem, w którym " Gru i Minionki. Pod przykrywką " debiutowały w minionym tygodniu. Kraj ten nie uległ urokowi animacji. Film przegrał walkę o pierwsze miejsce z lokalną produkcją, ale zarobił niezłe 4,4 mln dolarów. Najlepszymi weekendowymi wynikami film może pochwalić się w Wielkiej Brytanii i Chinach - po 7,1 mln dolarów.Mocną pozycję amerykańskich animacji potwierdza też, które utrzymało pozycję trzecią. Tym razem wpływy wyniosły. Tym samym zagraniczne zarobki wynoszą 846,9 mln dolarów, a globalne 1 443,3 mln dolarów.Dopiero na czwartym miejscu wylądował hit minionego weekendu w Ameryce. Świat nie uległ czarowi nostalgii. Widowisko po premierze w 38 krajach przed tygodniem teraz powiększyło swoją dystrybucję do 76 krajów. Jednak wyniki są mało imponujące. Szacujemy, że w sam weekend film zarobił w okolicach. Po 12 dniach na świecie daje to zaledwie 42,7 mln dolarów. Wraz z Ameryką wynik jest jednak dużo lepszy i wynosi 134,7 mln dolarów.Na piątym miejscu (oczko w dół) wylądował drugi z letnich chińskich hitów, kryminał(A Place Called Silence). Film zarobił kolejnei w sumie ma na swoim koncie już 152,3 mln dolarów. Nieźle jak na remake filmu z 2022 roku.Na szóstym miejscu znalazła się animacja z 2016 roku(Your Name). Japońska produkcja otrzymała wznowienie w Chinach i zarobiła. Na dniach padnie tam granica 100 milionów dolarów (aktualnie ma na koncie 95 milionów). Globalnie film zarobił w kinach 386,6 mln dolarów.Siódma lokata należy do horroru, który zarobił ok.. Film zadebiutował w minionym tygodniu w Australii i Nowej Zelandii. W obu miejscach zajął czwarte miejsce.Podobnie sprzedało się na świecie. Szacujemy weekendowe wpływy na. W sumie daje to 113,8 mln dolarów z zagranicznych kin oraz 241,4 mln dolarów wraz z USA.