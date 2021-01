Box Office Świat: Chińskie hity dystansują konkurencję

21,9 mln dolarów

Na światowych rynkach sytuacja uspokoiła się. Dominują chińskie hity wprowadzone w okresie bożonarodzeniowo-sylwestrowym. Na liście znalazły się też dwa tytuły z Japonii, choć w tamtejszych kinach wprowadzono obostrzenia (wcześniejsze zamykanie i ograniczenia w liczbach widzów na seansach) w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19. W pierwszej dziesiątce są też trzy tytuły z Hollywood. Przewodzi im obraz, który w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie trafił do kin.Numerem jeden pozostał dramat rodzinny " Song Ni Yi Duo Xiao Hong Hua " (A Little Red Flower), choć spadek wpływów był olbrzymi - 73%. Mimo to obraz w miniony weekend zarobił. Łącznie na koncie ma zaś już 160,9 mln dolarów.Z miejsca trzeciego na drugie awansował " Chai Dan Zhuan Jia 2 " (Shock Wave 2), który z ostatnich chińskich nowości wykazuje się najdłuższymi "nogami". W weekend obraz zarobił, co daje łącznie 149,4 mln dolarów.W ten sposób na trzecie miejsce została zepchnięta ubiegłotygodniowa nowość " Wen Nuan De Bao Bao " (Warm Hug). Weekendowe wpływy komedii wyniosły. Dzięki temu obraz już przekroczył granicę 100 milionów dolarów (obecnie 104 mln).Czwartą lokatę obroniła animacja " Co w duszy gra ". Oczywiście udało się to głównie za sprawą Chin, gdzie podczas trzeciego weekendu obraz zarobił 6,4 mln dolarów, czyli więcej niż na otwarcie. W tym tygodniu stanie się tam trzecią najbardziej kasową produkcją Pixara w historii. Łącznie w weekend w 11 krajach animacja zarobiła. To oznacza, że w sumie na box office'owym koncie ma 47,3 mln dolarów.Najwyżej sklasyfikowaną nowością jest animacja "海底小纵队火焰之环" (Octonauts: The Ring of Fire). Po pierwszych trzech dniach wyświetlania obraz ma na swoim koncieNa szóstym miejscu znalazła się inna animacja - " Krudowie 2: Nowa era ". Film zarobił, ale potrzebował do tego obecności w 17 krajach świata. Obraz najlepiej sprzedaje się w Australii i Rosji. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 91 mln dolarów, a globalne - 127,8 mln.W Rosji tymczasem wciąż dominuje lokalna produkcja "Последний богатырь: Корень зла". Kontynuacja " Ostatniego bohatera " zarobiła, dzięki czemu łączne wpływy przekroczyły 22 miliony.Dopiero na ósmym miejscu wylądowała " Wonder Woman 1984 ". Jej zagraniczne wpływy wyniosły już tylko. Komiksowe widowisko wciąż nie osiągnęło poza granicami USA 100 milionów dolarów wpływów. Uda się to dopiero w tym tygodniu, ponieważ na razie wynoszą one 98,8 mln dolarów. W skali całego globu na koncie jest 131,4 mln dolarów.Tymczasem w Japonii doszło w końcu do zmiany warty. Najlepiej sprzedającym się tytułem w okresie piątek-niedziela była animacja Warner Bros. "Gintama: The Final". Obraz uzyskał niezły wynik -Dotychczasowy lider japońskiego box office'u " Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen " (Demon Slayer The Movie: Mugen Train) zamyka pierwszą dziesiątkę naszego zestawienia z wynikiem. W ten sposób w samej tylko Japonii animacja zgarnęła 340 milionów dolarów.