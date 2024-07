Box Office Świat: Deadpool, Wolverine i długo, długo nic. MCU ma 30 miliardów dolarów

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



I wydali naprawdę imponującą ich ilość. Według obecnych szacunkówzarobił w weekend. Ponieważ do kin trafił już w środę, to jego otwarcie wynosi 233,3 mln dolarów.Jest to. Jest to również najlepsze otwarcie w historii filmów z kategorią R, choć to akurat niewiele znaczy, bo kraje na świecie mają różne systemy klasyfikacji wiekowej.W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Holandii, Hongkongu, Tajwanie i wielu mniejszych krajach " Deadpool & Wolverine " osiągnął najlepsze otwarcie spośród wszystkich premier tego roku.Rynkiem z najlepszym otwarciem okazały się Chiny, gdzie poprzednie dwie części nie były pokazywane w kinach. Film zarobił 24,1 mln dolarów, co jednak nie dało pierwszego miejsca w lokalnym box offisie. Świetne rezultaty pochodzą też z: Wielkiej Brytanii (22,1 mln dolarów), Meksyku (18,7 mln), Australii (13 mln), Niemczech, Brazylii i Indii (po 10 mln). Globalnie " Deadpool & Wolverine " po pierwszych pięciu dniach wyświetlania ma 438,3 mln dolarów.Za sprawą " Deadpoola & Wolverine'a W Chinach Marvel nie miał szans w starciu z lokalną komedią(Sucessor). W czasie drugiego (a w zasadzie trzeciego) weekendu film zarobił obłędne. Tym samym jest czwartą chińską premierą roku, która zarobiła co najmniej 300 milionów dolarów (obecnie 310,2 mln).Podium kompletuje animacja. Tym razem jej konto powiększyło się o. W tej kwocie znajduje się 2,4 mln dolarów z otwarcia w Korei Południowej. Tak, animacja Illumination trafiła do tamtejszych kin równocześnie z " Deadpoolem & Wolverine'em " i w ciągu pięciu dni zarobiła 4 miliony dolarów, czyli połowę tego co Marvel (8,2 mln).Zagraniczne wpływy filmu " Gru i Minionki. Pod przykrywką " zbliżają się do poziomu 400 milionów dolarów (obecnie 386,7 mln), a wraz z Ameryką ma już na koncie blisko 700 milionów dolarów (dokładnie: 677,7 mln).Tymczasem najbardziej kasowa animacja w historii,wciąż zarabia grube miliony. Tym razem na jej konto wpłynęło co najmniej. Kolejny weekend może być jeszcze lepszy, bo w końcu produkcja Pixara zadebiutuje w Japonii.W tym tygodniu " W głowie się nie mieści 2 " przekroczy barierę 900 milionów dolarów (aktualnie ma 892,2 mln). Z kolei(obecnie 1 505,6 mln).Numerem pięć w naszym zestawieniu jest nowość z Chin(The Traveler). Film miał być konkurencją dla Marvela, bo jest ekranizacją chińskiego komiksu. Okazał się jednak niewypałem i zarobił tylkoSzóstą lokatę zajmuje. Filmowi nie uda się powtórzyć sukcesu oryginału. Tam razem na świecie zarobił tylko. Łącznie daje to zaledwie 66,3 mln dolarów. Jednak dzięki Ameryce globalnie na koncie ma 221,3 mln dolarów.Siódemka w naszym zestawieniu jest(A Place Called Silence). Kryminał wyraźnie zwolnił tempo i zarobił już tylko. W sumie ma jednak pokaźną sumę 170,9 mln dolarów.Listę zamyka dramat wojenny o II wojnie światowej(Decoded) z udziałem amerykańskiego aktora Johna Cusacka . Film co prawda oficjalnie wejdzie do kin dopiero w najbliższy piątek, ale w miniony weekend odbyły się pokazy przedpremierowe, z których pochodzi