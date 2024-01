Box Office Świat: Komedia z Chin kontra "Pszczelarz". Lider bez zmian

Zwiastun filmu "Johnny Keep Walking"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Jednak to inna chińska produkcja pozostała liderem naszego zestawienia. Komedia(Johnny Keep Walking) wygrała, bo zarobiła kolejne. To oznacza, że od 30 grudnia film zgarnął już 134 mln dolarów.Na drugie miejsce wskoczył, który miał bardzo udany weekend. Jego wpływy szacujemy na. Filmowi pomogły premiery w kolejnych krajach, w tym w: Hongkongu, Portugalii, Indiach, Kolumbii i Ekwadorze. Jego łączne wpływy wynoszą 44,2 mln dolarów, a po doliczeniu kwoty z Ameryki otrzymujemy 75,3 mln dolarów.Na trzecim miejscu wylądowała nowość z Hongkongu(Rob N Roll). Film zadebiutował w Chinach, gdzie zarobił na dzień dobry prawieŚwiat wciąż kocha musical WB. Tym razem film zarobił. Oznacza to spadek zaledwie o 35% w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Film ma już na swoim koncie 344,6 mln dolarów. Globalnie zarobił 531,8 mln dolarów.Fantastycznie radzi sobie także komedia romantyczna. Film pojawił się w kolejnych krajach, dzięki czemu jego weekendowe wpływy szacujemy na. Wśród nowych rynków są: Niemcy (2,4 mln dolarów) i Meksyk (1,3 mln dolarów). W niedzielę globalne wpływy komedii osiągnęły 100 milionów dolarów.wypadło w końcu z najlepszej piątki. Wciąż jednak ma całkiem dobre wyniki. W miniony weekend zgarnął. Jest więc już pewne, że na dniach(obecnie ma 396,2 mln).Kolejne dwa miejsca zajmują amerykańskie animacje:z wpływami w wysokościoraz, które zarobiło kolejneDzięki premierze w Wielkiej Brytanii na listę wskoczył musical. Weekendowe wpływy szacujemy na. W Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania obraz zarobił 4,1 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka indyjski. Superbohaterskie widowisko w ojczyźnie miało drugi weekend lepszy od pierwszego. Według wciąż niepełnych danych film zarobił