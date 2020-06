Box Office Świat: Koreański "Intruder" zalicza mocny start

Trwa bardzo powolny rozruch branży kinowej. Kolejne kraje otwierają przybytki X Muzy, a w tych, w których są już czynne od jakiegoś czasu, zaczynamy odnotowywać wzrost frekwencji. Szczególnie dobre wiadomości docierają z Korei Południowej, gdzie połączenie ostrych obniżek cen biletów (nawet o 60-70%) i gorąca nowość (" Chim-ib-ja ") sprawiły, że sprzedaż wzrosła o 164%.I to właśnie z Korei Południowej pochodzi lider naszego zestawienia. " Chim-ib-ja " (Intruder) jest pierwszym kasowym hitem w koreańskich kinach od czasu wybuchu pandemii koronawirusa. Opowieść o kobiecie, która zaginęła 25 lat temu, a teraz powróciła, zarobiła w weekendPonieważ film miał swoją premierę w środę, to łączne wpływy przekroczyły 2,2 mln dolarów. W żadnym kraju na świecie, licząc również Stany Zjednoczone, żaden inny obraz nie miał nawet zbliżonych wpływów.Na drugim miejscu w naszym zestawieniu jest zapewne " 心霊喫茶エクストラの秘密 - The Real Exorcist - ". O tej japońskiej produkcji wiemy, że podczas czwartego weekendu w kinach w swojej ojczyźnie utrzymała pozycję lidera. Niestety na razie nie dysponujemy danymi dotyczącymi wpływów. Przed tygodniem obraz zarobił w sobotę i niedzielę 609 tys. dolarów. Król rozrywki " w Korei Południowej nie zwalnia tempa. W miniony weekend był numerem dwa w tamtejszym zestawieniu box office'u. Szacujemy, że jego wpływy wyniosłyKolejnym tytułem w naszym zestawieniu jest " Naprzód ". Swoją pozycję zawdzięcza dużej frekwencji widzów na Tajwanie. Animacja podczas trzeciego weekendu w tamtejszych kinach pozostała numerem jeden zarabiając. Jak informuje blog Spór w kinie, " Naprzód " było również numerem jeden w Polsce. Co czwarty sprzedany w weekend bilet był właśnie na tę animację. Niestety, na razie w polskich kinach nie ma tłumów. Łącznie sprzedano w sobotę i niedzielę 4,3 tys. biletów. " Naprzód " było numerem dwa m.in. w Holandii i Czechach.Piąte miejsce w naszym zestawieniu zajęła " Głębia strachu ", która z pozycji lidera spadła na trzecią lokatę w Korei Południowej. Zarobiła tam w weekendMiniony weekend był pierwszy od wybuchu pandemii, kiedy to Holendrzy masowo wybrali się do kin. Skorzystała na tym lokalna premiera sprzed kilku miesięcy " De Beentjes Van Sint-Hildegard ". Wpływy wyniosłyOstatnimi wartymi odnotowania tytułami są dwa filmy, które dobrze sprzedają się w Hongkongu. Pierwszym jest japońska animacja " Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna ", która po raz trzeci utrzymała pozycję lidera lokalnego box office'u z wynikiem. Drugim jest norweski thriller " Tunnelen ", który zgarnął