Nowy "Kevin sam w domu"? Chris Columbus mówi, co myśli

Marzycie o tym, by "Kevin sam w domu" powrócił w nowej wersji? No więc to się nie stanie. Chyba że wydarzy się jakiś cud. Chris Columbus – reżyser świątecznego hitu z 1990 roku i jego kontynuacji "Kevina samego w Nowym Jorku" – mówi jasno: Nie wszystko, co kultowe, da się powtórzyć. "Kevin sam w domu" to był wyjątkowy moment w historii kina. Próba powrotu do tego, co zrobiliśmy 35 lat temu, byłaby błędem. To powinno zostać tak, jak jest
– powiedział Columbus w rozmowie z Entertainment Tonight.
Słowa reżysera pojawiają się w kontekście niedawnych komentarzy Macaulaya Culkina
, który podczas grudniowego pokazu filmu zasugerował, że mógłby wrócić do roli Kevina McCallistera – pod warunkiem odpowiedniej stawki. Aktor przyznał też, że oferowano mu rolę w jednej z nowszych odsłon serii. Mam pomysły, ale przy dwójce dzieci nie mam czasu niczego napisać
– dodał Culkin.
Dla przypomnienia, w oryginalnym "Kevinie sam w domu" ośmioletni Kevin zostaje przypadkowo pozostawiony sam w domu, gdy rodzina wyjeżdża na wakacje do Francji. Chłopiec musi bronić domu przed dwoma włamywaczami, zastawiając na nich sprytne pułapki.
Po "Kevinie sam w Nowym Jorku
" seria była kontynuowana z innymi aktorami: "Alex sam w domu
" (1997), "Kevin sam w domu 4
" (2002), "Finn sam w domu: Świąteczny skok
" (2012) oraz "Home Sweet Home Alone
" (2021).
W 2018 roku pojawił się pomysł "Stoned Alone" dla dorosłych od Ryana Reynoldsa
, ale projekt utknął w tzw. "development hell" i na razie nie powstał.
