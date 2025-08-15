"Burmistrz Kingstown": data premiery 4. sezonu ujawniona

Paramount+ ogłosił, że 4. sezon serialu "Burmistrz Kingstown" z Jeremym Rennerem w tytułowej roli zadebiutuje na ekranach w USA 26 października. Jednocześnie platforma streamingowa zaprezentowała pierwsze zdjęcia z nowych odcinków.
"Burmistrz Kingstown": zapowiedź 4. sezonu
Bohaterem serialu "Burmistrz Kingstown
" jest Mike McLusky. Wraz z rodziną rządzi on miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo. W 4. sezonie Mike ponownie musi walczyć o kontrolę nad Kingstown. W mieście rozpoczyna się bowiem krwawa wojna gangów walczących o tereny po wyeliminowanych Rosjanach. Bohater musi także stawić czoła upartej nowej naczelniczce więzienia i zmierzyć się z demonami przeszłości. Wszystko po to, by ochronić bliskich, których kocha.
Na ekranie prócz Rennera pojawią się: Edie Falco
, Lennie James
, Laura Benanti
, Hugh Dillon
, Taylor Handley
, Tobi Bamtefa
, Derek Webster
, Hamish Allan-Headley
oraz Nishi Munshi
. Autorami serialu są Hugh Dillon
i Taylor Sheridan
.
"Burmistrz Kingstown": zwiastun 3. sezonu