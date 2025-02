Box Office Świat: Nie tylko DeepSeek. Chińskie filmy też miażdżą konkurencję

Zwiastun filmu "Ne Zha 2"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Siłą napędową tegorocznego sezonu noworocznego jest(Ne Zha 2). Kontynuacja jednego z największych kasowych przebojów w historii Chin wywołała prawdziwe szaleństwo. To, co się dzieje z wynikami tego filmu w Hollywood musi wywoływać falę ostrej zazdrości. " Ne Zha 2 " debiutowała w środę z wynikiem 67,3 mln dolarów. W sobotę, czwartego dnia dystrybucji, animacja zgarnęła 100,8 mln dolarów, by w niedzielę, piątek dnia, podbić do poziomu 111,5 mln dolarów.W efekcie tylko w weekendzarobiła. Od środowej premiery wpływy filmu wyniosły 431,3 mln dolarów. To wynik wyższy od łącznych styczniowych wpływów z USA!Przy takich wynikach jest niemal pewne, że ostatecznie film zarobi co najmniej 900 milionów dolarów. Są jednak i takie osoby, które wieszczą, że " Ne Zha 2 " zostanie pierwszą animacją w historii, która będzie mogła się pochwalić miliardem wpływów z jednego rynku kinowego.Kolejne miejsca na podium zajmują także znane już w Chinach filmowe marki. Numerem dwa został(Detective Chinatown 1900). W weekend film zarobił. Łącznie na jego koncie jest zaś 24,98 mln dolarów.Numerem trzy jest zaś(Creation Of The Gods II). Jego wynik jest jednak już dużo niższy. W weekend zarobił bowiem "tylko", co łącznie przekłada się na 123 mln dolarów.Czwartym najlepiej sprzedającym się tytułem weekendu była kolejna animacja(Boonie Bears: Future Reborn). Film nie miał zbyt dobrego startu, ale potem trzymał się zaskakująco dobrze. W weekend zgarnął, a od środy 57,4 mln dolarów.Odwrotna sytuacja ma miejsce z(Legend Of The Condor Heroes). Ten film miał świetne pierwsze dwa dni w kinach, jednak w weekend zanotował mocny spadek popularności. W efekcie weekendowe wpływy wyniosły tylko, jednak po pięciu dniach ma na koncie 74,8 mln dolarów.Najsłabszą z sześciu chińskich noworocznych nowości okazał się(Operation Hadal). Film w weekend zarobił, a od środowej premiery 33 miliony dolarów.Honoru Hollywood broniła disnejowska produkcja. Film w naszym zestawieniu wylądował na miejscu siódmym z wynikiem. To oznacza, że od premiery w grudniu na świecie film zarobił 423,5 mln dolarów. Wraz z USA daje to wynik 653 mln dolarów. Co jest ogólnie dobrym wynikiem, ale pozostaje daleko w tyle od tego, ile zgarnął " Król Lew ".Na ósmym miejscu znalazła się inna familijna produkcja –. Tym razem konto filmu wzmocniło się o, co daje mu w sumie 93,2 mln dolarów. Film do amerykańskich kin trafi dopiero na Walentynki.Naszą listę zamyka, który mimo obecności na VOD wciąż potrafił zarobił w kinach. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 232 mln dolarów, a wraz z Ameryką – 462,5 mln dolarów.