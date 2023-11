Box Office Świat: Nowe "Igrzyska śmierci" nowym numerem jeden

Zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Film cieszył się sporą popularnością w Ameryce Łacińskiej. W porównaniu do reszty świata tam były największe tłumy. Jednak najważniejszymi rynkami na otwarcie były Wielka Brytania (6,7 mln dolarów), Chiny (4,9 mln) i Niemcy (4,8 mln).Drugie miejsce należy do ubiegłotygodniowej nowości -. Świat poszedł tu w ślad Ameryki i. W weekend widowisko zarobiło tylkoi po 10 dniach wciąż nie ma na koncie 100 milionów (aktualnie 96,3 mln). Globalne wpływy wynoszą zaś zaledwie 161,3 mln dolarów.Wydaje się już pewne, żebędzie najgorzej sprzedającym się tytułem MCU. Dotychczas ten wstydliwy rekord należał do jednej z pierwszych produkcji uniwersum -, którego globalne wpływy wyniosły 265,6 mln dolarów.Trzecie miejsce na naszej liście zachowało(Who's the Suspect). U siebie w Chinach jest to wciąż najlepiej sprzedający się film. W miniony weekend zgarnął. Łącznie daje to 71,8 mln dolarów.Z drugiego na czwarte miejsce spadł horror. Adaptacja popularnego cyklu gier wideo na świecie wciąż ma sporo fanów i w miniony weekend zarobiła. W zachowaniu wysokiej lokaty pomogła Korea Południowa, gdzie film właśnie zadebiutował. W weekend zarobił tam 1,8 mln dolarów (a w ciągu pięciu dni 2,6 mln).Zagraniczne wpływy filmu wynoszą aktualnie 139,2 mln dolarów. A to oznacza, żeNumerem pięć jest nowy hit z Indii. Jak to zwykle bywa, nie znamy na razie pełnych wyników filmu. Źródła indyjskie mówią o weekendowych wpływach w wysokości co najmniej 7,5 mln dolarów. Z kolei niemiecki portal InsideKino podajeNa szóstym miejscu znalazła się animacja. Tym razem film w 68 krajach zarobił. W ten sposób zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 76,4 mln dolarów. To zaledwie połowa tej kwoty, jaką siedem lat temu zgarnęły pierwszeNasze zestawienie zamyka druga produkcja z Chin -(Be My Family). W czasie drugiego weekendu film zarobił. Daje to w sumie 16,5 mln dolarów.