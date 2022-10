Box Office Świat: Pustki w kinach, horrory na czele

16,3 mln dolarów

Zwiastun filmu "Uśmiechnij się"



14,0 mln dolarów

12,7 mln dolarów

7,8 mln dolarów

5,1 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Na świecie mamy do czynienia z ciszą przed burzą, jaką zapewne będzie " Black Adam ". Brak duży premier zarówno hollywoodzkich jak i lokalnych sprawił, że w wielu krajach kina świeciły pustkami. W Korei Południowej tak słabych wyników box office'owych nie widziano od kwietnia, kiedy to jeszcze w pełni obowiązywały covidowe ograniczenia.Na takiej sytuacji skorzystało " Uśmiechnij się ". Horror prawie wszędzie notuje małe spadki, a w niektórych nawet imponujące wzrosty (np. w Niemczech +24%). Dlatego też z wynikiemw naszym zestawieniu zajął pierwsze miejsce.Numerem dwa jest inny horror, nowość w 77 krajach " Halloween. Finał ". Szacujemy, że w sam weekend obraz zarobił ok.. Ponieważ w wielu miejscach pojawił się wcześniej, to w sumie na jego koncie jest 17,2 mln dolarów i dlatego większość mediów uznaje ten film za numer jeden. Halloween. Finał " niemal wszędzie sprzedaje się jednak bardzo przeciętnie. W 22 przegrał nawet bezpośrednie starcie z " Uśmiechnij się ". Wyjątkiem jest Meksyk, gdzie film zgarnął 2,6 mln dolarów, co jest trzecim najlepszym otwarciem horroru od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Inne kraje z wartym odnotowania debiutem to: Wielka Brytania (2,4 mln dolarów), Niemcy (1,6 mln w cztery dni) i Francja (1,3 mln w pięć dni).Na podium znalazł się też jedyny hit chińskich kin wprowadzony z okazji rocznicy powstania komunistycznego państwa - " Wan li gui tu " (Home Coming). W miniony weekend ten thriller akcji zarobił. Łącznie daje to kwotę 194,7 mln dolarów.Na miejscu czwartym wylądowała komedia romantyczna " Bilet do raju ". W 76 krajach film zarobił, co łącznie przekłada się na zagraniczne wpływy w wysokości 72,5 mln dolarów. W Ameryce komedia pojawi się dopiero w najbliższy piątek.Do pierwszej piątki powrócił w miniony weekend japoński " Wan Pīsu Firumu Reddo " (One Piece Film Red). Film po raz 10. zwyciężył w japońskim box offisie, ale miejsce w naszym rankingu zapewniło mu pojawienie się w kolejnych krajach świata. Dzięki temu zarobił w ciągu ostatnich trzech dni co najmniej. Łącznie na jego koncie jest już 154,2 mln dolarów, z czego ponad 125 milionów pochodzi z samej Japonii.