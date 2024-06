"Deadpool & Wolverine". Nowy plakat trolluje fanów Taylor Swift?

Czy Taylor Swift jest w widowisku "Deadpool & Wolverine"?

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"

Plotki na temat obecności Taylor Swift w widowisku " Deadpool & Wolverine " krążą po sieci od dłuższego czasu. Najbardziej przybrały na sile w ubiegłym roku, kiedy to piosenkarka była widziana w towarzystwie Shawna Levy'ego Oliwy do ognia dolewają zarówno reżyser jak i gwiazdy widowiska. Nikt z nich nie chce bowiem jednoznacznie potwierdzić ani zaprzeczyć obecności Taylor Swift Nowy plakat najwyraźniej gra na nadziejach fanów. Plakat jest bowiem niemal identyczny do tego, jaki już wcześniej został zaprezentowany. Jest jednak jedna różnica - teraz pojawiły się bransoletki przyjaźni. Fani Taylor Swift natychmiast uznali, że symbolizują one obecność piosenkarki w widowisku.Czy tak jest naprawdę, czy może dział marketingu trolluje fanów? Przekonamy się już wkrótce.Tak wygląda wywołujący masę komentarzy plakat widowiska dla kina IMAX.A tak wyglądają plakaty przygotowane dla 4DX i ScreenX: