Sandra Bullock i Nicole Kidman w kontynuacji "Totalnej magii"

Siostry Owens powrócą

Zwiastun filmu "Totalna magia"

to film z 1998 roku, którego gwiazdami byłyAktorki wcieliły się w siostry Owens, które pochodzą z prastarego rodu czarownic. Sally i Gillian wprowadzają się do domu swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich okiem uczą się, jak uprawiać sztukę czarnoksięską. Z czasem siostry dowiadują się o klątwie rzuconej na ich rodzinę. Zgodnie z przekleństwem, "miłość musi skończyć się śmiercią"...Projekt kontynuacji jest na wczesnym etapie rozwoju. Na chwilę obecną nie ma nawet fabuły. Tę dopiero przygotuje, który był współscenarzystą oryginału.Wiadomo za to, że Warner chce, by wpojawiły się obie gwiazdy oryginału: Sandra Bullock Nicole Kidman . Aktualnie trwają z nimi rozmowy. Jeśli zakończą się sukcesem, to obie panie będą również producentkami całości.