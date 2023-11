Box Office Świat: Pyrrusowe zwycięstwo. "Marvels" numerem jeden

Zwiastun filmu "Marvels"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Nowa produkcja Marvel Studios wszędzie notuje otwarcia dużo gorsze od. Wygląda na to, że w weekend widowisko zarobiło tylko. Ponieważ film trafił do kin już w środę, to na koniec tygodnia jego wpływy wynosiły 63,3 mln dolarów.zadebiutowało w 51 krajach i nie może pochwalić się zwycięstwem w nich wszystkich. Widowisko MCU przegrało z lokalnymi produkcjami w Chinach, Japonii i Indiach. Film zajął też drugie miejsce we Francji (3,1 mln dolarów w pięć dni), gdzie numerem jeden była inna nowość z Ameryki -(3,7 mln dolarów).Najlepszym rynkiem dlaokazały się Chiny, skąd pochodzi 12,3 mln dolarów. To wynik o ponad 70 milionów gorszy od tego, jaki na otwarcie uzyskała. Z Wielkiej Brytanii pochodzi 4,7 mln dolarów, Indonezji 3,7 mln, a z Korei Południowej 3,5 mln.zajęło w naszym zestawieniu drugie miejsce. W miniony weekend film zarobił. Wspomniane pięciodniowe otwarcie we Francji jest nowym rekordem studia Blumhouse w tym kraju. W sumie poza granicami USA horror zarobił 124,7 mln dolarów. Globalne wpływy wynoszą 252 mln dolarów.W Chinach więcej widzów od MCU zebrał lokalny dramat(Who's the Suspect) w czasie drugiego weekendu w oficjalnej dystrybucji. Film zarobił. Łącznie daje to 54,4 mln dolarów.Być może wyżej w naszym zestawieniu wylądowałby nowy bollywoodzki hit. Jednak ze względu na- jedno z najważniejszych indyjskich świąt - twórcy zdecydowali się na rozpoczęcie jego dystrybucji w sobotę. Dane wciąż spływają. Portal comScore sugeruje, że w ciągu pierwszych dwóch dni film zarobił poza granicami USANa miejscu piątym wylądowała nowość z chińskich kin, obyczajowy(Be My Family). W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania film zarobiłNasze zestawienie kompletuje Martin Scorsese i jego. W miniony weekend film zarobił w kinach. Daje to w sumie 77,2 mln dolarów. Globalne wpływy wynoszą 137,1 mln dolarów. Czyni to z niego