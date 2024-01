"Marvels" dostanie drugie życie? Znamy datę premiery widowiska na VOD

Kiedy "Marvels" trafi na VOD?

"Marvels" "pobił" "Incredible Hulk". Ma najgorszy wynik MCU w box offisie

Oczywiście, gdzie byłby dostępny dla wszystkich jej użytkowników za darmo. Na chwilę obecną nie wiemy, kiedy to nastąpi.Jednocześnie ogłoszono, że fizyczne wydanie Blu-ray/DVD planowane jest na 13 lutego.Wersja cyfrowazawierać będzie nie tylko sam film kinowy, ale również, w tym: usunięte sceny, zabawne momenty z planu oraz komentarz reżyserki i specjalistki od efektów.pierwotnie zostało zlecone jako kontynuacja, który pozostajeOstatecznie film kontynuuje wątki nie tylko z filmu kinowego, ale również z seriali. Całość kręcona była w czasie pandemii, co mocno wpłynęło na wzrost kosztów. Mówi się, żemiałoWedług najnowszych raportów. Z tego zaledwie 84,5 mln dolarów pochodzi z Ameryki.Tym samym. Do teraz był to najgorzej sprzedający się film MCU ) i jedyny z globalnymi wpływami poniżej 300 mln dolarów.