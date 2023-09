Box Office Świat: Valak terroryzuje kina. "Zakonnica II" znów liderem

Zwiastun filmu "Zakonnica II"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Taka sytuacja wspiera horror, która znów była najlepszym filmem w zagranicznym box offisie. Pomogła oczywiście premiera w Niemczech, gdzie w ciągu pierwszych czterech dni wyświetlania najnowsza odsłona cykluzarobiła 3,2 mln dolarów.Weekendowe wpływyszacujemy na. Dzięki temu jeszcze przed weekendem poza granicami USA zarobki horror przekroczyły 100 milionów dolarów (obecnie 135 mln), zaś w niedzielę globalnie padła granica 200 milionów dolarów (204,2 mln).Z trzeciej na drugą pozycję awansował Herkules Poirot . Było to możliwe, ponieważzaliczyły świetny weekend tracą tylko 18% w porównaniu do wyniku sprzed tygodnia. W wielu krajach (m.in. we Włoszech) frekwencja nawet wzrosła. Disney podaje jako wynik weekendu. Ogólnie jednak na razie wyniki filmu są dość skromne. Globalnie na koncie ma tylko 71,6 mln dolarów.Po tym, jak przed tygodniemtrafili na naszą listę za sprawą debiutu w Chinach, teraz dostępni są w już w 49 krajach. Jednak po wpływach tego nie widać. Szacujemy, że weekend film zarobił, czyli mniej niż na otwarcie w Chinach. I to ten rynek wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem. W czasie drugiego weekenduzarobili tam 4,6 mln dolarów.Na miejsce pierwsze w Chinach powrócił kryminał(Dust to Dust), którego spadki - mimo że w sumie film zarobił już grubo ponad pół miliarda dolarów - okazały się mniejsze od amerykańskiej konkurencji. Tym razem jego konto zasiliło się solidną kwotąSzaleństwo, które wybuchło wokół bollywoodzkiego filmu, nie maleje. Posiłkując się niepełnymi danymi ze źródeł indyjskich szacujemy, że widowisko zarobiło kolejne. Połowę z tej kwoty wygenerowały w Indiach seanse wersji w języku hindi. Globalnie. Lepiej sprzedał się tylkoZ kolei. Film wciąż świetnie się sprzedaje i w miniony weekend zarobiłNasze zestawienie zamyka, który zarobił w weekend. Jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 67,4 mln dolarów, a globalne 148,7 mln. To wciąż o ponad 40 milionów mniej od tego, ile globalnie zarobiła każda z wcześniejszych części.