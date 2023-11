Box Office Świat: Wszyscy chcą przeżyć "Pięć koszmarnych nocy"

Zwiastun filmu "Pięć koszmarnych nocy"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Numerem jeden pozostał horror, któremu w utrzymaniu pozycji lidera pomogła premiera w kolejnych 11 krajach. Szacujemy, że w weekend film zarobił. To oznacza, że zagraniczne wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów (103,7 mln), a globalne 200 milionów (217,1 mln).Spośród nowych rynków najlepszym dla horroruokazała się Hiszpania. Od środy (wraz z pokazami przedpremierowymi) film zarobił tam 5 milionów dolarów (co jest drugim najlepszym otwarciem dla horroru w tym kraju). Doskonałe wyniki ma też we Włoszech - 4 miliony dolarów, co jest najlepszym otwarciem w historii studia Blumhouse. Podobne rekordy padły też m.in. w Portugalii i Belgii.W sumie. A trzeba pamiętać, że film wciąż nie trafił do wszystkich krajów świata. W tym miesiącu zadebiutuje jeszcze we Francji i Korei Południowej.Po świetnych pokazach przedpremierowych do kin w piątek trafił oficjalnie dramat(Who's the Suspect). I oczywiście został liderem chińskiego box office'u. W weekend zarobił. Łącznie daje to 33,7 mln dolarów.Ponownie na trzecim miejscu znalazła się animacja. Film w wielu krajach zanotował wzrost wpływów w porównaniu z ubiegłym tygodniem i w sumie spadek wyniósł zaledwie 14% do. Animacja wciąż nie miała premiery w Ameryce. Poza nią ma już na swoim koncie 57 milionów dolarów, z tego 15,5 mln pochodzi z Wielkiej Brytanii, a 9 milionów z Francji.Na czwartym miejscu wylądował. Jego wpływy też spadły nieznacznie (o 24%) i wyniosły. Obraz świetnie radzi sobie we Francji, gdzie jego wpływy w porównaniu z ubiegłym tygodniem spadły zaledwie o 1%! W sumie poza granicami USA produkcja Apple'a zgarnęła 66,8 mln dolarów.Koncertowy filmawansował o trzy lokaty w naszym zestawieniu. Miniony weekend oznaczał wzrost wpływów o 73% do! Film zadebiutował m.in. w Korei Południowej, gdzie jednak nie zrobił większego wrażenia. Pod względem wpływów zajął tam miejsce piąte, pod względem sprzedanych biletów - szóste.Animacjawciąż ma swoich widzów na świecie. Wpływy spadły zaledwie o 21% i wyniosły. To oznacza, że globalnie film zbliża się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie ma 181,7 mln).Jedyną prawdziwą nowością w naszym zestawieniu jest japońskie widowisko(Godzilla Minus One). Film pobił u siebie w kraju rekord otwarcia dla japońskiego filmu w kinach IMAX (1,2 mln dolarów). W sumie obraz zgarnął. W lokalnej walucie jest to otwarcie niemal dwukrotnie lepsze od tego, jakie miał poprzedni japoński film o Królu Potworów " Shin Gojira ".Ostatnim filmem w naszym zestawieniu jest inna japońska produkcja -. Animacja rozpoczęła podbój kin na świecie i szacujemy, że w miniony weekend zarobiła ok.. Z tego ponad 2,5 mln pochodzi z drugiego weekendu w Korei Południowej (w sumie film zarobił tam już ponad 11 milionów dolarów).