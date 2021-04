Box Office USA: "Godzilla vs. Kong" z rekordem czasów pandemii

HBO Max nadal nie powstrzymuje widowiska " Godzilla vs. Kong " od bicia kolejnych rekordów. Warner Bros. może pochwalić się najlepszymi wpływami łącznymi czasów pandemii mając na koncie w sumie 69,5 mln dolarów. Tylko podczas drugiego weekendu obraz zarobił kolejne 13,4 mln dolarów. A wszystko to osiągnięte zostało pomimo ostrych restrykcji w amerykańskich kinach (w wielu regionach zajętych może być tylko 25% miejsc) i nieczynnej znacznej części kin w Kanadzie.Świetnie radzi sobie " Nikt ", który po spadku na trzecie miejsce przed tygodniem teraz awansował na miejsce drugie notując zaledwie 11-procentowy spadek wpływów.Są jednak i takie tytuły - " Raya i ostatni smok ", " The Girl Who Believes in Miracles " - których wpływy w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosły o około 5%.Jedyną dużą nowością na liście jest druga w tym roku premiera studia Lionsgate. " Voyagers ", widowisko sf od reżysera " Niezgodnej ", zarobił na dzień dobry 1,4 mln dolarów. Wystarczyło to do zajęcia dopiero piątej lokaty. Jest to też wynik dużo słabszy od startu poprzedniego filmu Lionsgate'u. " Ruchomy chaos " przed miesiącem w trudniejszych warunkach zarobił 3,8 mln dolarów i łącznie ma na koncie 12,7 mln dolarów.Sporą niespodzianką jest obecność w pierwszej dziesiąte drugiego w tym roku tollywoodzkiego hitu " Vakeel Saab ". Obraz pojawił się zaledwie w 290 kinach, a mimo to zdołał zarobić aż 411,5 tys. dolarów. Daje to drugą najlepszą średnią na kino (1,4 tys. dolarów). Lepiej wypada w tym zestawieniu tylko " Godzilla vs. Kong " (4,3 tys. dolarów).Pierwsza dziesiąta wygląda następująco: