Box Office USA: "Pogromcy duchów" mają miliard dolarów!

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Diuna: część druga

$233,4

$82,5

4,074 1.03

-

$190

2

Kung Fu Panda 4

$133,1

$58,0

4,067 8.03

-

$85



Box office USA 15-17 marca



Obraz trzyma poziom poprzednich dwóch części notując otwarcie powyżej 40 milionów dolarów. Aktualne szacunki sugerują, żezarobią na dzień dobry 45,2 mln dolarów. To wynik minimalnie lepszy od tego, jaki zanotowali " Pogromcy duchów. Dziedzictwo " (44,0 mln dolarów), ale minimalnie gorszy od " Ghostbusters. Pogromców duchów " (46,0 mln dolarów). Imperium lodu " okazało się mieć zły wpływ na animację DreamWorks.spadła bowiem z miejsca pierwszego na trzecie.trzyma się mocno pozycji wicelidera.Po sukcesie komedii romantycznej " Tylko nie ty Sydney Sweeney zmieniła gatunek.poradziła sobie nieźle, przy 10-milionowym budżecie zarabiając 5,4 mln dolarów. Co już teraz daje siódme miejsce wśród najbardziej kasowych tytułów dystrybuowanych przez Neon. Film ma świetne oceny wśród widzów (A w CinemaScore), więc z całą pewnością powalczy o miejsce w pierwszej piątce. Niepokalana " walczyła o uwagę fanów horrorów z inną nowością tygodnia, australijską produkcją. Ten film jednak był dostępny w dużo mniejszej liczbie kin i zarobił tylko 2,8 mln dolarów. Nie jest to może wynik imponujący, lecz w historii dystrybutora IFC Films już teraz jest to najbardziej kasowy horror.Tymczasem nadrabianie kinowych zaległości przez Disney/ Pixar wciąż nie przynosi rezultatów., który w USA ominął kina i trafił oryginalnej na Disney+, zarobił na otwarcie tylko 550 tys. dolarów. To wynik niemal identyczny do tego, jaki uzyskała " To nie wypanda " (578 tys. dolarów) w lutym.Wielką nowością następnego weekendu będzie widowisko. Do szerokiej dystrybucji powinien też trafić nowy thriller sensacyjny z Liamem Neesonem