Box Office USA: Święto Dziękczynienia należy do Ralpha Demolki

Disney animacjąraz jeszcze udowodnił, że jest królem amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Ma osiem z dziesięciu najlepszych otwarć. Ale również MGM ma wielkie powody do zadowolenia. Takiego hitu, jakstudio nie miało od 16 lat! Zaś na rynku dystrybucji limitowanej prawdziwą sensacją jestuzyskująca średnią, jakiej nie widzieliśmy od czasu premiery. Ale są też i przegrani. Przede wszystkim Lionsgate, któregojest jedną z największych finansowych klap tego roku.Po dwóch słabszych premierach Disneya, uwaga wszystkich była zwrócona na. Tym razem obyło się bez rozczarowania. Wynik animacji jest naprawdę imponujący. W sam weekend film zarobił 55,7 mln dolarów (czwarty najlepszy wynik otwarcia w weekend po Dniu Dziękczynienia), a od środowej premiery - 84,5 mln dolarów. Jest to trzeci najlepszy wynik długiego weekendu związanego z Dniem Dziękczynienia. Lepiej poradziły sobie tylko:(109,9 mln dolarów) i(93,6 mln dolarów).Co ważne: widzowie nie są kontynuacją rozczarowani. Film uzyskał w CinemaScore ocenę A-, co daje niemal pewność, że końcowy wynik(189,4 mln dolarów) zostanie przez sequel poprawiony.Fantastycznie wystartowała też druga z dużych premier -. Obraz zarobił w sam weekend 35,3 mln dolarów. Jest to najlepszy weekend otwarcia filmu firmowanego znakiem MGM od 2002 roku i premiery(47,1 mln dolarów). Tak naprawdę, jest to czwarty najlepszy wynik weekendu otwarcia studia w całej jego historii. A przecieżmiał swoją premierę w środę, więc w sumie zgarnął już 55,8 mln dolarów. To zaś stanowi nowy 5-dniowy rekord otwarcia w długi weekend z Dniem Dziękczynienia dla filmu aktorskiego. Do tej pory najlepszym wynikiem mogła pochwalić się(49,1 mln dolarów).Dla MGM premiera w weekend z Dniem Dziękczynienia to spore ryzyko. Studio do tej pory unikało tego okresu jak ognia. Przedich najlepszym 5-dniowym otwarciem mogła pochwalić sięz 2007 roku - 12,9 mln dolarów.pobił również rekord otwarcia dla całego uniwersum bokserskiego o Rockym. Dotychczas najlepiej wystartował(29,6 mln dolarów). Niestety tamten obraz szybko stracił widzów i ostatecznie zakończył pobyt w kinach jako czwarta najbardziej kasowa część.ma jednak u widzów bardzo wysoką ocenę - w CinemaScore jest to A - więc powinien mieć znacznie dłuższe nogi.Wielkim zaskoczeniem jest postawa animowanego. Wydawać by się mogło, że produkcja Illumination mocno odczuje znakomite otwarcie. Tymczasem film stracił zaledwie 22% wpływów i utrzymał w weekend wpływy powyżej poziomu 30 milionów dolarów! Tym samym doprowadził do tego, że już podczas drugiego weekendu pobytu w kinach z pierwszej trójki wypadły. Warner Bros. musi pocieszać się, że film został 26. premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.Na żadne pocieszenia nie może liczyć Lionsgate. Kosztujący prawie 100 milionów dolarówpodczas samego weekendu zarobił szokująco mało - 9,1 mln dolarów. To czyni z niego jedną z największych finansowych wpadek tego roku. Po pięciu dniach ma zaś 14,2 mln dolarów. Nie ma więc żadnych szans, bybył w stanie zepchnąć z pozycji tegorocznego lidera wśród filmów Lionsgate'u, której wpływy wynoszą 53,5 mln dolarów.Po wejściu do szerokiej dystrybucji, w pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla. Obraz zajął dziewiąte miejsce z wynikiem 5,4 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda tak:Najważniejszym wydarzeniem roku w limitowanej dystrybucji jest póki co premiera. Film w czterech kinach zarobił 420 tysięcy dolarów. Daje to znakomitą średnią - 105 tysięcy dolarów. Jest to najlepszy wynik od czasu premieryTamten film we wrześniu 2016 roku w pięciu kinach zarobił 881,1 tys. dolarów, co dawało średnią 176,2 tys. dolarów.Tradycyjnie po Święcie Dziękczynienia rozpoczyna się w amerykańskich kinach dwutygodniowy okres posuchy. W najbliższy piątek tylko Sony zdecyduje się na wprowadzenie filmu do szerokiej dystrybucji. Będzie to horror