Box Office USA: Apple znów to zrobił! Trzecia kosztowna klapa studia

Zwiastun filmu "Argylle. Tajny szpieg"

Box office USA 2-4 lutego



Nowy film Matthew Vaughna zajął co prawda pierwsze miejsce w amerykańskim weekendowym zestawieniu box office'u, ale wynik, jaki osiągnął, jest daleki od tego, do czego nas przyzwyczaił. Według obecnych szacunkówzarobił na otwarcie 18 milionów dolarów.Choć budżet produkcji wyniósł około 100 milionów dolarów, to jednak Apple zainwestował w200 milionów. Otwarcie, które jest w górnych granicach prognoz, jest więc bardzo słabe. A przyszłość filmu rysuje się jeszcze gorzej, ponieważ widzowie nie są zadowoleni. W CinemaScore film uzyskał ocenę C+.Na miejscu drugim znalazła się kolejna nowość, czyli pierwsze trzy odcinki czwartego sezonu serialu religijnego. Pokazy rozpoczęły się w czwartek i do końca tygodnia przyniosły nieco ponad 7,5 milionów dolarów.Dla tego serialu jest to rozczarowujące otwarcie. Pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu zarobiły w weekend otwarcia ponad 11 milionów dolarów.Na słabych wynikach nowości zyskały starsze tytuły. Tylkozanotowały spadek w wysokości 42%. Pozostałe tytuły w pierwszej dziesiątce miały spadki nieprzekraczające 27%.Najlepiej na tym wyszedłJest ósmą premierą 2023 roku (drugą Warner Bros.), której udała się ta sztuka.Nadchodzący weekend nie wróży dużej zmiany w aktualnym trendzie. Do kin wejdzie jedna duża nowość -. Disney planował też wprowadzić do kin animację Pixara, która oryginalnie w USA ominęła duże ekrany i od razu trafiła na platformę Disney+. Jednak po fatalnych wynikach " Co w duszy gra " pod koniec stycznia, nie jest jasne, czy film trafi do szerokiej dystrybucji.