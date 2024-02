Box Office USA: Bob Marley wypełnia ciszę przed "Diuną 2"

Zwiastun "Bob Marley: One Love"

Box office USA 23-25 lutego



Trwającą kinową suszę najlepiej wykorzystał. Muzyczna biografia pozostała liderem i brakuje jej już tylko miliona dolarów, by zostać najbardziej kasową premierą tego roku. Jeśli nawet przegoni " Mean Girls " (obecnie72,1 mln dolarów), to i tak druga " Diuna " za chwilę z powrotem zepchnie film na drugą lokatę.Z trzech dużych nowości najlepiej poradziła sobie japońska produkcja. Za tytułemkryje się połączony seans ostatniego odcinka trzeciego sezony i pierwszego odcinka czwartego sezonu serialu " Kimetsu no Yaiba ". Fani anime nie zawiedli i sprawili, że tytuł zgarnął 11,6 mln dolarów. To wynik lepszy od tego, jaki uzyskał przed rokiem " Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-Hen " (10,1 mln dolarów).Z kolei chrześcijańska widownia postanowiła odpuścić sobie seans filmu. Magnesem nie okazała się ani Hilary Swank ani gwiazda serialu " Reacher Alan Ritchson . Film zadebiutował z wynikiem 6,5 mln dolarów. W karierze reżysera Jona Gunna to i tak jest najlepsze otwarcie. Ethan Coen bez pomocy brata Joela nie był w stanie sprzedać filmu.nie spodobał się widzom (w CinemaScore dostał C), których i tak nie było wiele. Na dzień dobry film zgarnął zaledwie 2,4 mln dolarów.29 lutego w szerokiej dystrybucji pojawią się kolejne trzy odcinki czwartego sezonu serialu. Z kolei 1 marca w kinach wreszcie powinno zrobić się tłoczno, bo swoją premierę będzie miałaPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?