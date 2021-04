Box Office USA: Godzilla i Kong z otwarciem godnym Tytanów

Stało się! W amerykańskich kinach wreszcie pojawiły się prawdziwe oznaki postpandemicznego ożywienia. " Godzilla vs. Kong " pobił wszystkie możliwe rekordy czasów zarazy i to pomimo faktu, że widowisko można oglądać bez wychodzenia z domów.Danych dotyczących oglądalności na platformie HBO Max oczywiście nie mamy. Szacunki dotyczące wyników box-office'owych wyraźnie pokazują, że Amerykanie - podobnie jak mieszkańcy Dalekiego Wschodu - stęsknili się za kinami i chętnie się do nich wybiorą, jeśli tylko zostanie im zaproponowane coś naprawdę wyjątkowego. " Godzilla vs. Kong " najwyraźniej jest takim filmem. Tylko w weekend obraz zarobił 32,2 mln dolarów. Jest to absolutny rekord otwarcia w czasach pandemii. I ogólnie najlepszy debiut od 6 marca ubiegłego roku, kiedy to " Naprzód " zgarnęło 39,1 mln dolarów.Co jeszcze bardziej imponujące, rekord ten osiągnięty został pomimo faktu, że widowisko trafiło do kin już w środę. W ten sposób po pięciu dniach na jego koncie jest niesamowita (jak na czasy pandemii) kwota 48,5 mln dolarów!A to oznacza, że " Godzilla vs. Kong " jest już najbardziej kasowym filmem 2021 roku w amerykańskich kinach. Jest też trzecią najbardziej kasową premierą czasów pandemii i za tydzień zepchnie " Tenet " z pozycji lidera.Co więcej, jest to pierwsza premiera czasów pandemii, której wyniki można porównywać z otwarciami sprzed zarazy COVID-19. Wpływy widowiska " Godzilla vs. Kong " są bowiem niewiele gorsze od tego, co osiągnął " Godzilla II: Król potworów ". Jego wynik po pięciu dniach wyświetlania w 2019 roku wynosił bowiem 57,2 mln dolarów.Nowości w pierwszej dziesiątce amerykańskiego box office'u jest w ten wielkanocny weekend więcej. Na drugim miejscu wylądował horror " The Unholy ", czyli debiut reżyserski scenarzysty aktorskiej " Pięknej i Bestii " oraz " Herculesa ". Film zanotował naprawdę solidne otwarcie w wysokości 3,2 mln dolarów. Jest to najlepszy start filmu studia Sony w czasach pandemii. Dotychczas najwięcej w pierwszy weekend zarobił dla wytwórni " Monster Hunter " - 2,2 mln dolarów.Z kolei na szóstym miejscu zadebiutował skierowany do chrześcijańskiej widowni film " The Girl Who Believes in Miracles ". W ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania obraz zarobił 526 tys. dolarów.Po raz pierwszy w najlepszej dziesiątce znalazło się również " Francuskie wyjście ", którego wpływy mocno poszły w górę i wyniosły 193 tys. dolarów.Amerykański box-office'owy Top 10 wygląda następująco: