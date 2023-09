Box Office USA: Herkules Poirot nie dał rady. "Zakonnica II" znów liderem

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 15-17 września



Filmowi Kennetha Branagha nie pomogła obecność w kinach premium (w tym IMAX), gdzie ceny biletów są wyższe, ani dodanie do wyniku otwarcia wpływów z czwartkowych pokazów przedpremierowych. Aktualne szacunki dają filmowi 14,5 mln dolarów. Jest to wynik o ponad 200 tysięcy dolarów gorszy od tego, jaki prognozuje sięuzyskały dokładnie taką samą ocenę widzów (B w CinemaScore) jak poprzednie dwa filmy. Otwarcie ma jednak odrobinę lepsze od(12,9 mln dolarów) i zdecydowanie gorsze od(28,7 mln dolarów). Wydaje się, że film miał szansę na lepszy start, gdyby tylko nie było strajku SAG-AFTRA i aktorzy mogliby go promować.Tymczasemwykazała się niezwykłą odpornością tracąc w stosunku do otwarcia tylko 55%. I to właśnie okazało się kluczem do sukcesu. Gdyby film miał spadek taki jak część pierwsza (66%), to zająłby w zestawieniu drugie miejsce.Zresztą prawie wszystkie starsze tytuły z pierwszej dziesiątki mogą mijający weekend uznać za bardzo udany. Niemal wszystkie zanotowały spadki poniżej 40%. Tylko jeszcze dwa -- straciły ponad 50%.W Top 10 nie ma żadnej nowości oprócz. Nie była to jednak jedyna duża premiera tygodnia. W 1175 kinach pokazywana była nowa komedia z Nicolasem Cage'em . Film jednak zarobił tylko 745 tysięcy dolarów. Comeback Cage'a na box office'owe salony znów się nie udał.W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią dwie duże nowości. Pierwszą jest akcyjniak, drugą horror