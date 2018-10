Box Office USA: Padł rekord październikowych wpływów

Getty Images © Mark Wilson



Trzy filmy, które w ten weekend zajęły po raz kolejny całe podium, sprawiły, że na kilka dni przed końcem miesiąca jest to najlepszy październik w historii amerykańskiego box office'u. Według comScore do kas trafiło 789,9 mln dolarów. Dotychczas najlepszy był październik 2014 roku, kiedy to wpływy ze sprzedaży biletów kinowych wyniosły 757,1 mln dolarów.Jednym z tych trzech filmów jest. Podczas drugiego weekendu horror stracił zaledwie 58%. To wynik dużo lepszy od wielu przedstawicieli tego gatunku z kategorią R (np.straciła 66%). Pozwoliło to filmowi pobić kolejnych kilka rekordów. Już w tej chwili, mając łącznie na koncie 126,7 mln dolarów, jest to najbardziej kasowy slasher w historii (oczywiście nie biorąc pod uwagę inflacji).Jest to też jedyna część, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów. Jednak po uwzględnieniu inflacji, film musi zarobić jeszcze 50 milionów, jeśli chce pokonać wynik oryginału Johna Carpentera Tyle samomusi jeszcze zdobyć, aby stać się najlepszą produkcją studia Blumhouse (zarobiło 176 mln dolarów). Obecnie w tym zestawieniu zajmuje miejsce trzecie.jest też największym kasowym przebojem w karierze reżysera, Davida Gordona Greena . Jest również drugą najbardziej kasową premierą tego roku dystrybuowaną w Stanach przez Universal Pictures i 23. premierą, której wpływy przekroczyły 100 mln dolarów.Drugim filmem, który wydatnie przyczynił się do październikowego rekordu, jest reżyserski debiut Bradleya Coopera . Film po raz kolejny zanotował niewielki spadek wpływów i jest już drugą najbardziej kasową premierą Warner Bros. w tym roku.Trzecim filmem, dzięki któremu możemy mówić o rekordzie w październiku, jest. Przed premierą szacowano, że widowisko komiksowe zakończy swój pobyt w kinach z kwotą w okolicach 160-170 milionów dolarów. Tymczasem już ma na koncie 187,3 mln dolarów i wciąż znajduje się na podium weekendowego zestawienia.Jedyną nowością w szerokiej dystrybucji okazała się ostatecznie nowa produkcja z Gerardem Butlerem w roli głównej,. Zgodnie z oczekiwaniami nie było zbyt wielu chętnych do jej obejrzenia. Otwarcie wyniosło 6,7 mln dolarów, co nie pokrywa nawet gaży Butlera (szacowanej na 10 milionów dolarów). W karierze aktora jest to najsłabsze otwarcie od sześciu lat (- 5,8 mln dolarów, łącznie: 13,1 mln).Po sukcesie w limitowanej dystrybucji,nie zrobiło podobnego wrażenia trafiwszy do kin w całym kraju. Film uzyskał średnią na kino podobną do tej, jaką może pochwalić się. Mimo to weekendowe wpływy wyniosły w sumie 3 miliony dolarów, co pozwoliło awansować do pierwszej dziesiątki, która wygląda tak:Największym wydarzeniem weekendu jest tymczasem premiera w dwóch kinach. Obraz zarobił 179,8 tys. dolarów, co przekłada się najlepszą średnią tego roku - 89,9 tys. dolarów. Jest to też najlepsze w historii otwarcie produkcji Amazonu (w przeliczeniu na jedno kino). Dotychczasowym rekordzistą było(84,3 tys. dolarów), którego jednak Amazon nie dystrybuował w USA.W najbliższy piątek w kinach zrobi się tłoczno. Planowane są bowiem trzy duże premiery. Disney wprowadzi baśniowe widowisko, w którym wystąpił m.in. Morgan Freeman mający w tym roku problemy z publicznym wizerunkiem. 20th Century Fox zaprezentuje film, który firmuje swoim nazwiskiem Bryan Singer , choć został zwolniony ze stanowiska reżysera przed końcem zdjęć. Z kolei Paramount Pictures wprowadzi do kin najnowszy film Tylera Perry'ego . Warto zauważyć, że jest to pierwsze jego dzieło, które nie powstało we współpracy z Lionsgate'em.