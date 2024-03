Box Office USA: Po kontra Paul. "Kung Fu Panda 4" (chyba) znów liderem

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Diuna: część druga

$205,3

$82,5

4,074 1.03

-

$190

2

Kung Fu Panda 4

$107,7

$58,0

4,067 8.03

-

$85



Box office USA 15-17 marca



Na chwilę obecną nie można też z całą pewnością stwierdzić, który film zostanie zwycięzcą weekendu. Wszystko zdecyduje się na niedzielnych pokazach popołudniowych i wieczornych.Na razie szacunki dają minimalne prowadzenie animacji. DreamWorks Animation od dawna nie miało tak udanej premiery. Podczas drugiego weekendu film stracił zaledwie 48%. Dzięki temujednak łatwo nie oddaje pola. Aktualne szacunki studia dają filmowi 29,1 mln dolarów. Brakuje mu więc "tylko" 900 tysięcy dolarów, by wrócić na pozycję lidera. A nawet jeśli to się nie uda, szefowie Warner Bros. nie mają powodów do narzekań.Studio Lionsgate najwyraźniej nie doceniło marki, jaką jest "Kung Fu Panda".skierowany był przede wszystkim do chrześcijańskich rodzin. Te jednak nie wybrały się na film z Markiem Wahlbergiem . W efekcie otwarcie wyniosło zaledwie 7,5 mln dolarów.Szefowie Lionsgate muszą mieć nietęgie miny, bo ten nakręcony w 2021 roku film raz sobie odpuścili (po tym, jak przejęli do niego prawa, gdy z dystrybucji zrezygnował Paramount). Potem jednak zmienili zdanie i wrócili do pomysłu kinowej dystrybucji. Jedynym dla nich pocieszeniem jest fakt, żezbiera świetne oceny wśród tych, którzy go widzieli. Ostateczny wynik może więc nie być aż tak tragiczny, jak się na pierwszy rzut oka wydaje.Tego samego nie można powiedzieć o nowym tytule studia A24. Po premierze w pięciu kinach przed tygodniem film trafił teraz do szerokiej dystrybucji i pomimo Kristen Stewart w obsadzie prawie nikt go nie zobaczył. Jego otwarcie to 2,5 mln, z czego ponad 1,1 mln pochodzi z piątku. Niewielka widownia filmu, jak widać, niknie w oczach.Dwie pozostałe nowości w pierwszej dziesiątce poradziły sobie jeszcze gorzej.- biografia Sir Nicholasa Wintona, który w 1939 roku zorganizował transport 669 żydowskich dzieci z okupowanych przez Niemcy Czech do Wielkiej Brytanii - zgarnęła na dzień dobry 1,7 mln dolarów.Z kolei satyra na rasowe problemy w Ameryceprzepadła z wynikiem 1,2 mln dolarów.W najbliższy piątek do kin trafią dwie duże nowości. Pierwszą są. Drugą - horrorze święcącą aktualnie triumfy w komedii romantycznej " Tylko nie ty Disney zamierza również wprowadzić do kin animację Pixara , która pierwotnie miała w Ameryce premierę na Disney+. To trzeci film Pixara, który z opóźnieniem trafia w USA na duże ekrany. Poprzednie zostały całkowicie zignorowane przez widzów notując fatalne wyniki. Nic nie sugeruje, by tym razem miało być inaczej.