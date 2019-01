Box Office USA: Remake "Nietykalnych" zatopił "Aquamana"

Mamy pierwszą dużą niespodziankę 2019 roku, jeśli chodzi o amerykański box office. Wszyscy spodziewali się, że po raz czwarty numerem jeden będzie. Widowisko Warner Bros. przegrało jednak walkę o pozycję lidera i to o ponad 2 miliony dolarów. Numerem jeden jest bowiem. Warner Bros. nie ma jednak powodów do smutku.został bowiem piątym tytułem studia, który w skali całego globu uzbierał miliard dolarów (a trzecią ekranizacją komiksu DC Comics).Amerykański remake francuskichmiał swoją premierę we wrześniu 2017 roku. Dlaczego dopiero teraz trafia więc do kin? Jest on bowiem jedną z wielu ofiar skandalu związanego z Harveyem Weinsteinem i bankructwem The Weinstein Co. O ile jednak większość tytułów studia wciąż pozostaje w zawieszeniu, o tyle tu udało się szybko rozwiązać sprawę praw do dystrybucji, które od Lantern Entertainment kupiło STX. To studio poprosiło reżysera, by przemontował film tak, aby dostał kategorię PG-13 zamiast wcześniejszej R-ki. Postanowiło też, ku zaskoczeniu wielu specjalistów od box office'u, wprowadzić go do kin podczas drugiego weekendu 2019 roku.Te zabiegi opłaciły się.według szacunków studia zarobił w weekend 19,6 mln dolarów. Większość spodziewa się, że ostatecznie może nawet przekroczyć 20 milionów. W historii STX jest to drugie najlepsze otwarcie. Co ważniejsze, jest to pierwszy numer jeden studia, od czasu rozpoczęcia przez niego dystrybucji kinowej w 2015 roku.Bez rewelacji wystartowała za to skierowana do całych rodzin produkcja Sony. Film zarobił na otwarcie bardzo przeciętne 11,3 mln dolarów. Jest to wynik gorszy od tego, jakie uzyskały:w 2017 roku (18,2 mln dolarów) iw 2015 roku (12,2 mln dolarów). Ma od nich również o pół stopnia gorszą ocenę w CinemaScore - A-.Do pierwszej dziesiątki awansowała biografia Ruth Bader Ginsburg, która od Bożego Narodzenia była pokazywana w dystrybucji limitowanej. Teraz trafiła do kin w całym kraju i zarobiła solidne 6,2 mln dolarów. To wystarczyło do zajęcia ósmego miejsca.We wtorekzostał 33. premierą 2018 roku, której wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów. Jest to trzeci tytuł Paramount Pictures z ubiegłego roku, któremu udała się ta sztuka.*Łączny wynik ze wznowieniem "Był sobie Deadpool"Z koleijuż w poniedziałek wyprzedzii zostanie piątym najbardziej kasowym musicalem w historii amerykańskiego box office'u. Obecnie do zajmującego czwarte miejscetraci 20 milionów dolarów. W mijający weekend zarobił 7,2 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Początek 2019 roku zaczyna się źle dla Keanu Reevesa , w którym zagrał jedną z głównych ról, zarobił w pierwszy weekend tylko 2,5 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia dopiero 12. miejsca. W całej swojej karierze Reeves nie miał filmu, który będąc pokazywanym w co najmniej tysiącu miejsc (wyświetlany jest w 2329 kinach) zarobiłby równie niewiele. Dotychczas najgorszy w tej klasyfikacji byłz 1990 roku, który na otwarcie zgarnął 4 miliony dolarów (z 1072 kin).Za tydzień Amerykanie będą mieli długi weekend związany z poniedziałkowym Dniem Martina Luthera Kinga. Jedyną dużą premierą przygotowaną przez hollywoodzkie studia jest, czyli domknięcie trylogii M. Night Shyamalana , na którą składają się także