Box Office USA: Spielberg rządzi! "Park Jurajski" numerem 1

To był prawdopodobnie najlepszy weekend w amerykańskich kinach od czasu zamknięcia większości multipleksów w marcu. Amerykanie najwyraźniej postanowili spędzić piątkowe święto Juneteenth i niedzielny Dzień Ojca oglądając filmy na dużych ekranach. Według portalu comScore w kasach zostawiono ponad 3,8 mln dolarów.Choć w Stanach otwiera się coraz więcej tradycyjnych kin, to wciąż największe tłumy obserwowane są w kinach samochodowych. Wśród 200 kin o największej frekwencji w ten weekend aż 160 było właśnie kinami samochodowymi. Na tym zaś korzystają wielkie przeboje sprzed lat. Pięć z dziesięciu najlepszych filmów weekendowego box office'u to właśnie tytuły sprzed dwóch, trzech , czterech dekad.Prawdziwym królem box office'u okazał się Steven Spielberg . W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla trzech jego widowisk. Jedno z nich zajęło nawet pierwsze miejsce. To " Park Jurajski ", który po raz ostatni wygrał box-office'owe starcie 27 lat temu. Wtedy do zwycięstwa potrzeba było 27,7 mln dolarów. Teraz numerem jeden widowisko zostało dzięki wpływom w wysokości 517,6 tys. dolarów. W porównaniu z poprzednim weekendem jest to wynik aż o 226% lepszy.Drugie miejsce należy również do Stevena Spielberga . To " Szczęki ", które w miniony weekend świętowały 45. rocznicę swojej premiery. Film był obecny w niektórych kinach już przed tygodniem, lecz wtedy nie załapał się do pierwszej dziesiątki. Teraz zanotował wzrost wpływów o prawie 600% i z wynikiem 516,3 tys. dolarów minimalnie przegrał walkę o pierwsze miejsce. Dla " Szczęk " jest to pierwsza obecność na podium od początku 1976 roku.Trzecim filmem Spielberga w pierwszej dziesiątce jest " E.T. ". Film zarobił 126,1 tys. dolarów, co wystarczyło do zajęcia ósmego miejsca. Oznacza to spadek o dwie lokaty w porównaniu z ubiegłym weekendem.W pierwszej dziesiątce są jeszcze dwa klasyczne widowiska, z którymi Spielberg jest związany. Nie wyreżyserował ich, ale był w gronie producentów. Są to: " Powrót do przyszłości " (131,6 tys. dolarów i spadek z miejsca trzeciego na szóste) oraz " Goonies " (110,9 tys. dolarów i spadek z miejsca dziewiątego na dziesiąte).Ze świeższych tytułów najlepiej poradził sobie " Niewidzialny człowiek ", numer jeden przed tygodniem. Tym razem produkcja Blumhouse'a zajęła trzecie miejsce z wynikiem 201,3 tys. dolarów.W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jednej nowości. Jest nią horror " Followed ", który w 42 kinach zarobił 127,2 tys. dolarów. Daje to mało imponującą średnią w wysokości 2,9 tys. dolarów na kino.Pierwsza dziesiąta box office'u według portalu Deadline wygląda tak:W najbliższy piątek planowana jest jedna dużo premiera – satyra polityczna w reżyserii Jona Stewarta Irresistible ".