Box Office USA: Transformers czy Spider-Man? Co jest liderem?

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 9-11 czerwca



Skąd taka sytuacja? Wszystko przez kreatywną księgowość, która od lat uprawiana jest w Hollywood w przypadku premier. Otóż do wpływów z weekendu otwarcia dodawane są wpływy z pokazów przedpremierowych. W przypadkutakie pokazy odbywały się w środę i czwartek. Widowisko zgarnęło z nich 8,8 mln dolarów. A to podniosło wynik otwarcia do 60,5 mln dolarów. Bez nich film przegrałby z animacją Sony walkę o pierwsze miejsce o 3,7 mln dolarów.Wynik 60,5 mln jest lekko lepszy od przedweekendowych prognoz i dla Paramountu jest dobrą wiadomością. Oznacza bowiem otwarcie lepsze od tego, jakie zanotowały poprzednie dwa widowiska cyklu. W 2017 rokustartował z poziomu 44,7 mln dolarów. Rok późniejrestartował serię z wynikiem 21,7 mln dolarów.jednak nie umywa się do. Oba te widowiska na dzień dobry zarobiły ponad 100 milionów dolarów.pozostaje jedynym filmem cyklu, którego wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 400 milionów dolarów.Tymczasemporadziło sobie w czasie drugiego weekendu dużo lepiej od standardowej produkcji inspirowanej komiksami Marvela . Weekendowe wpływy wyniosły 55,4 mln dolarów, co oznacza spadek zaledwie o 54% w porównaniu do wyniku otwarcia (który de facto był wynikiem z czterech dni). Tym samy już teraz animacja ma łączne wpływy wyższe od końcowego rezultatu(190,2 mln dolarów).W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość. Jest nią świetnie spisujący się w dystrybucji limitowanej film studia A24W czasie drugiego weekendu liczba kin z 4 zwiększyła się do 26, co przy najlepszej średniej (ponad 20 tys. dolarów) dało wpływy w wysokości 520 tysięcy dolarów.Aż trzy duże premiery planowane są na kolejny weekend. Warner Bros. wprowadzi komiksowe widowisko. Disney zaproponuje oryginalną animację Pixara . Zaś Lionsgate zaprosi na komediowy horror, którego światowa premiera miała miejsce w ubiegłym roku na festiwalu w Toronto.