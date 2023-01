Brian Cox broni J.K. Rowling przed krytykami. "Ma prawo mówić, co czuje"

Brian Cox: J.K. Rowling ma prawo do swojej opinii



J.K. Rowling krytykowana przez środowiska LGBT+



Goszcząc w programie BBC "Sunday With Laura Kuenssberg", Brian Cox zabrał głos w toczącej się od wielu miesięcy debacie na temat rzekomej transfobii J.K. Rowling . Gwiazdor serialu " Sukcesja " stanął w obronie pisarki, której kontrowersyjne wypowiedzi i wpisy na Twitterze wywołały oburzenie dużej części opinii publicznej.— powiedział Cox Jednocześnie Cox przyznał, że jest niezwykle dumny z tego, iż szkocki parlament przegłosował w ubiegłym miesiącu przepisy umożliwiające osobom transpłciowym zmianę płci prawnej bez konieczności przeprowadzania diagnozy medycznej. Zdaniem aktora nowe prawo było "od dawna potrzebne".Kontrowersje wokół J.K. Rowling rozpoczęły się w 2020 roku. Po wpisach na Twitterze, w których żartowała m.in. z niebinarności i podawała w wątpliwość konieczność używania neutralnego płciowo języka, pisarce przypięto łatkę "TERF" (Trans-Exclusionary Radical Feminist), czyli radykalnej feministki, która odmawia praw osobom transpłciowym. Wielu fanów, a także działacze ruchów LGBT+ zarzucali autorce brak wystarczającej wiedzy i empatii. Najbardziej nieprzejednani krytycy zachęcali, by palić publicznie książki Rowling Postawa pisarki spotkała się również z krytyką ze strony części gwiazd serii " Harry Potter ". Daniel Radcliffe napisał do Rowling list otwarty. Został on opublikowany na stronie fundacji The Trevor Project zajmującej się zapobieganiem samobójstwom osób LGBT+.Członkinią obsady " Harry'ego Pottera ", która stanęła w obronie Rowling , była Helena Bonham Carter . W wywiadzie dla "The Times" aktorka stwierdziła: