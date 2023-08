J.K. Rowling wyrzucona z Muzeum Popkultury. Wystawa Harry'ego Pottera bez przedmiotów autorki

Dlaczego artefakty związane z J.K. Rowling zostały usunięte z Muzeum Popkultury?

Zobacz zwiastun programu "Powrót do Hogwartu"

Pełniący obowiązki managera projektu Chris Moore jest osobą transpłciową używającą zaimków męskich lub neutralnych. Decyzję o usunięciu z wystawy przedmiotów związanych z pisarką wyjaśnił w poście na blogu muzeum, który zatytułował, wiążąc w ten sposób Rowling z postacią złowrogiego lorda Voldemorta . Przeczytajcie jego fragment:Całe oświadczenie znajdziecie TUTAJ W ubiegłym roku filmowe uniwersum Harry'ego Pottera obchodziło swoje 20-lecie. Z tej okazji studio Warner Bros. zrealizowało program, w którym obsada i twórcy mieli okazję powrócić do Hogwartu. Zobaczcie jego zwiastun:Program " Harry Potter – 20. rocznica: Powrót do Hogwartu " będzie swego rodzaju celebracją fenomenu powstanie serii filmów oraz niezwykłej rodziny filmowej, która narodziła przy ich produkcji w Warner Bros. Studios w Londynie dwie dekady temu. Będzie to jednocześnie uhonorowanie tej niezrównanej spuścizny filmowej i jej niepowtarzalnego wpływu na serca, umysły i wyobraźnię wielu fanów na całym świecie.