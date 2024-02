Serial "Harry Potter" coraz bliżej. Wiemy, kiedy premiera na platformie Max

Serial "Harry Potter" ma już datę premiery

"Na skróty": Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"

Projekt zaplanowany jest na siedem sezonów - każdy z nich będzie adaptacją kolejnej książki z popularnego cykli fantasy J.K. Rowling , powiedział Zaslav, zaznaczając, że ostatni film z serii o przygodach młodego czarodzieja powstał ponad 12 lat temu. Ujawnił też, że kilka tygodni temu spotkał się z J.K. Rowling , szefem programowym HBO i Max Caseyem Bloysem oraz Channing Dungey, dyrektorką Warner Bros. Television, by omówić projekt., zdradził Zaslav. Daniel Radcliffe powiedział w jednym z wywiadów, że "zdecydowanie nie dąży" do tego, by pojawić się w tej produkcji. Na razie nie wiemy, kto będzie showrunnerem, ani kto zagra w serialu.Zaslav ujawnił, że premiera planowana jest naPrzypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?