CANNES LIONS 2019: Seans reklam, po którym filmu nie będzie!

Przyjdź do kina i zobacz reklamy, które są zbyt dobre do telewizji! Pełen emocji i rozrywki, dwugodzinny seans to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć reklamy docenione na tegorocznym Festiwalu Kreatywności w Cannes. Ten niezwykły pokaz międzynarodowych reklamówek bawi jak najlepsza komedia, wzrusza niczym wytrawny dramat oraz wciąga i zaskakuje jak mocny thriller. To światowej klasy animacje, produkcje z niesamowitymi efektami specjalnymi, przypominające nieraz etiudy filmowe. Impreza już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń związanych z reklamą, a z roku na rok poszerza swoje grono fanów, bijąc rekordy popularności. Podczas pokazu będzie można również zobaczyć dwie polskie, nagrodzone w tym roku kampanie.Pokaz odbędzie sięo godzinie, jednocześnie w siedmiu miastach Polski. Zapraszamy do sieci kin Multikino: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań Stary Browar, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż.Bilety dostępne są w kasach biletowych lub online na stronie MultikinaMultikino Złote Tarasy: 37,00 PLN BRUTTO /bilet normalnyMultikino Ursynów: 35,00 PLN BRUTTO /bilet normalnyPozostałe kina: 27,00 PLN BRUTTO /bilet normalnyWięcej informacji na temat Pokazu Cannes Lions znajdziesz na www.imaginationday.pl