Ile zarobi na otwarcie "Obecność 4"? Są pierwsze prognozy

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej odsłony kasowej serii horrorów "Obecność". Jak informuje serwis Deadline, "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" może liczyć na satysfakcjonujące otwarcie w amerykańskich kinach.
Według najnowszych estymacji produkcja studia New Line oraz Atomic Monster zarobi w pierwszy weekend dystrybucji (5-7 września) od 35 do 40 milionów dolarów.
Byłoby to otwarcie porównywalne z pierwszą (41,9 mln) oraz drugą (40,4 mln) częścią "Obecności
". Trzeci film z serii
zarobił na starcie 24 miliony dolarów. Pamiętajmy jednak, że miał on premierę w 2021 roku w środku pandemii koronawirusa. Ponadto wytwórnia zadecydowała, że tego samego dnia pojawił się on w serwisie streamingowym HBO Max.
"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – co wiemy o filmie?
W filmie "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" poza etatowymi gwiazdami cyklu, Patrickiem Wilsonem
i Verą Farmigą
, na ekranie zobaczymy również Mię Tomlinson
i Bena Hardy'ego
. Scenariusz napisał znany z "Obecności 2
" i "Obecności 3
" David Leslie Johnson-McGoldrick
. Reżyseruje Michael Chaves
, którego fani franczyzy z pewnością pamiętają z poprzedniej odsłony cyklu, noszącej tytuł "Na rozkaz diabła
", oraz zaliczanych do uniwersum "Obecności
" filmów "Topielisko: Klątwa La Llorony
" i "Zakonnica 2
". Wśród producentów znajdują się James Wan
i Peter Safran
.
Choć zgodnie z tytułem "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" ma kończyć serię "Obecność
", film nie będzie pożegnaniem się ze światem wykreowanym przez Jamesa Wana
. New Line Cinema chce zmienić "Obecność
" w uniwersum na wzór MCU. Tak przynajmniej wynika ze słów Richarda Brennera, dyrektora handlowego studia. W rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedział on, że "Ostatnie namaszczenie
" to właściwie dopiero początek – zakończenie pierwszej fazy. Brenner chwalił się, że aktualne efekty pracy nad filmem już przechodzą ich najśmielsze oczekiwania.
Zwiastun filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"