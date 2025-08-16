Newsy Filmy Box office Ile zarobi na otwarcie "Obecność 4"? Są pierwsze prognozy
Filmy / Box office

Ile zarobi na otwarcie "Obecność 4"? Są pierwsze prognozy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Obecno%C5%9B%C4%87+4%3A+Ostatnie+namaszczenie%22%3A+s%C4%85+pierwsze+prognozy+box+office%27owe-162488
Ile zarobi na otwarcie &quot;Obecność 4&quot;? Są pierwsze prognozy
Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnej odsłony kasowej serii horrorów "Obecność". Jak informuje serwis Deadline, "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" może liczyć na satysfakcjonujące otwarcie w amerykańskich kinach. 

Według najnowszych estymacji produkcja studia New Line oraz Atomic Monster zarobi w pierwszy weekend dystrybucji (5-7 września) od 35 do 40 milionów dolarów. Byłoby to otwarcie porównywalne z pierwszą (41,9 mln) oraz drugą (40,4 mln) częścią "Obecności". Trzeci film z serii zarobił na starcie 24 miliony dolarów. Pamiętajmy jednak, że miał on premierę w 2021 roku w środku pandemii koronawirusa. Ponadto wytwórnia zadecydowała, że tego samego dnia pojawił się on w serwisie streamingowym HBO Max. 


"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – co wiemy o filmie?



W filmie "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" poza etatowymi gwiazdami cyklu, Patrickiem Wilsonem i Verą Farmigą, na ekranie zobaczymy również Mię Tomlinson i Bena Hardy'ego. Scenariusz napisał znany z "Obecności 2" i "Obecności 3" David Leslie Johnson-McGoldrick. Reżyseruje Michael Chaves, którego fani franczyzy z pewnością pamiętają z poprzedniej odsłony cyklu, noszącej tytuł "Na rozkaz diabła", oraz zaliczanych do uniwersum "Obecności" filmów "Topielisko: Klątwa La Llorony" i "Zakonnica 2". Wśród producentów znajdują się James Wan i Peter Safran.

Choć zgodnie z tytułem "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" ma kończyć serię "Obecność", film nie będzie pożegnaniem się ze światem wykreowanym przez Jamesa Wana. New Line Cinema chce zmienić "Obecność" w uniwersum na wzór MCU. Tak przynajmniej wynika ze słów Richarda Brennera, dyrektora handlowego studia. W rozmowie z The Hollywood Reporter zapowiedział on, że "Ostatnie namaszczenie" to właściwie dopiero początek – zakończenie pierwszej fazy. Brenner chwalił się, że aktualne efekty pracy nad filmem już przechodzą ich najśmielsze oczekiwania.

Zwiastun filmu "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"




Powiązane artykuły Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Zobacz wszystkie artykuły

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie  (2025)

 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Obecność  (2013)

 Obecność

Obecność 2  (2016)

 Obecność 2

Obecność 3: Na rozkaz diabła  (2021)

 Obecność 3: Na rozkaz diabła

Najnowsze Newsy

Filmy

Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Już wiadomo!

12 komentarzy
Filmy

Kolejny "Superman" szybciej niż planowano. Kiedy trafi do kin?

12 komentarzy
Filmy

Dwaj najlepsi reżyserzy według Quentina Tarantino to...

22 komentarze
Rankingi Filmy

Te filmy kosztowały grosze, a zarobiły miliony

9 komentarzy
Filmy

Tarantino: Kto chciałby oglądać film o cholernym krytyku filmowym?

14 komentarzy
Filmy

Gwiazdy "Strasznego filmu" wracają w szóstej części

13 komentarzy
Filmy

To ona zagra spaloną na stosie Joannę d’Arc? Baz Luhrmann ma swój typ

42 komentarze