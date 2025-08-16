Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Już wiadomo!

Kilka dni temu Ryan Reynolds zasugerował obecność swojej postaci w nowym filmie "Avengers: Doomsday", publikując logo drużyny superbohaterów poprawione przez niepokornego Deadpoola na symbol anarchii. I tak jak się spodziewaliśmy, nie było to zwykłe trollowanie, ale zapowiedź jego obecności w widowisku. To już więc pewne: Deadpool pojawi się w MCU w "Avengers: Doomsday".
Deadpool w "Avengers: Doomsday". Ale co tam będzie robił?
Wiadomo, że w nadchodzącym "Avengers: Doomsday
" pojawi się całe mnóstwo bohaterów – nie tylko sami Avengers, ale też nowi Avengers (czyli Thunderbolts), X-Meni, Fantastyczna Czwórka, Drużyna Lokiego oraz grupa złoczyńców Doktora Dooma.
Jeśli Hugh Jackman
powróci jako Wolverine
, najbardziej logiczne wydaje się, że Deadpool
połączą siły właśnie z nim i z X-Menami – chyba że Wade Wilson zdecyduje się działać solo i będzie mieszał. Nie wiadomo też, że twórcy zdecydują się zachować jego charakterystyczny sposób nawiązywania kontaktu z widzem poprzez przełamywanie czwartej ściany. Fani już spekulują, że może to być początek zupełnie nowych wątków w MCU.
"Avengers: Doomsday" – kogo zobaczymy na ekranie?
Na Twitter trafiło nagranie zdradzające wszystkie nazwiska gwiazd, których możemy się spodziewać w widowisku.
Są wśród nich: Robert Downey Jr
, Anthony Mackie
, Tom Hiddleston
, Sebastian Stan
, Florence Pugh
, Paul Rudd
, Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Pedro Pascal
.
Zobaczcie: