Newsy Filmy Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Już wiadomo!
Filmy

Deadpool w "Avengers: Doomsday"? Już wiadomo!

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Deadpool+w+%22Avengers%3A+Doomsday%22.+Ale+nie+do%C5%82%C4%85czy+do+grupy-162489
Deadpool w &quot;Avengers: Doomsday&quot;? Już wiadomo!
Kilka dni temu Ryan Reynolds zasugerował obecność swojej postaci w nowym filmie "Avengers: Doomsday", publikując logo drużyny superbohaterów poprawione przez niepokornego Deadpoola na symbol anarchii. I tak jak się spodziewaliśmy, nie było to zwykłe trollowanie, ale zapowiedź jego obecności w widowisku. To już więc pewne: Deadpool pojawi się w MCU w "Avengers: Doomsday". 


Deadpool w "Avengers: Doomsday". Ale co tam będzie robił?



Wiadomo, że w nadchodzącym "Avengers: Doomsday" pojawi się całe mnóstwo bohaterów – nie tylko sami Avengers, ale też nowi Avengers (czyli Thunderbolts), X-Meni, Fantastyczna Czwórka, Drużyna Lokiego oraz grupa złoczyńców Doktora Dooma.

Jeśli Hugh Jackman powróci jako Wolverine, najbardziej logiczne wydaje się, że Deadpool połączą siły właśnie z nim i z X-Menami – chyba że Wade Wilson zdecyduje się działać solo i będzie mieszał. Nie wiadomo też, że twórcy zdecydują się zachować jego charakterystyczny sposób nawiązywania kontaktu z widzem poprzez przełamywanie czwartej ściany. Fani już spekulują, że może to być początek zupełnie nowych wątków w MCU. 

"Avengers: Doomsday" – kogo zobaczymy na ekranie?



Na Twitter trafiło nagranie zdradzające wszystkie nazwiska gwiazd, których możemy się spodziewać w widowisku. 

Są wśród nich: Robert Downey Jr, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd, Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Pedro Pascal.

Zobaczcie:


Zobacz zwiastun "Deadpool & Wolverine"








Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Ile zarobi na otwarcie "Obecność 4"? Są pierwsze prognozy

1 komentarz
Filmy

Kolejny "Superman" szybciej niż planowano. Kiedy trafi do kin?

7 komentarzy
Filmy

Dwaj najlepsi reżyserzy według Quentina Tarantino to...

16 komentarzy
Rankingi Filmy

Te filmy kosztowały grosze, a zarobiły miliony

5 komentarzy
Filmy

Tarantino: Kto chciałby oglądać film o cholernym krytyku filmowym?

10 komentarzy
Filmy

Gwiazdy "Strasznego filmu" wracają w szóstej części

11 komentarzy
Filmy

To ona zagra spaloną na stosie Joannę d’Arc? Baz Luhrmann ma swój typ

42 komentarze