Kolejny "Superman" szybciej niż planowano. Kiedy trafi do kin?

Warner Bros. kuje żelazo, póki gorące. Na fali sukcesu pierwszej części "Supermana" studio zdecydowało się przyśpieszyć prace nad nowym filmem. Zdjęcia mają ruszyć na początku 2026 roku, a premiera została już zaplanowana na lipiec 2027 roku.
Nowy "Superman" już w 2027 rokuJames Gunn
, reżyser "Supermana
", zdradził, że ukończył już obszerny, 60-stronicowy treatment z dialogami i teraz pracuje nad pełnym scenariuszem. Planujemy zdjęcia dużo szybciej, niż mogłoby się wydawać
– podkreślił.
Co ważne, sam Gunn jest daleki od nazywania nowego filmu o Supermanie
"sequelem", ale wszystko wskazuje na to, że Clark Kent ponownie stanie w centrum zdarzeń. Co prawda szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale spekuluje się m.in., że bohater połączy siły z Supergirl
albo że w filmie pojawią się wątki związane z grupą superbohaterów nazywanych The Authority.
Pierwszy film o Supermanie
zebrał wiele pozytywnych recenzji – średnia ocen na Filmwebie przy 16 tysiącach oddanych głosów to 7 gwiazdek na 10. Jak dotąd widowisko zarobiło 583 mln dolarów na całym świecie, z czego 333 mln w samych Stanach.
DC szykuje już kolejne produkcje: "Supergirl
" trafi do kin latem 2026, a we wrześniu startują zdjęcia do "Clayface'a
" z uniwersum Batmana (więcej o filmie przeczytacie TUTAJ
). Tempa nabierają też prace nad nową "Wonder Woman".
"Superman" – rozmawiamy o filmie w "Movie się"
Czy James Gunn
sprostał wyzwaniu i obiecująco otworzył nową odsłonę kinowego uniwersum DC i udowodnił światu, że wciąż potrzebujemy Człowieka ze Stali? Oceniamy widowisko, którego gwiazdami są David Corenswet
, Rachel Brosnahan
i Nicholas Hoult
.