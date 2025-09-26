CINEMAFORUM. Najlepsze krótkie metraże świata

Po raz dwudziesty czwarty Warszawa stanie się stolicą międzynarodowych krótkich metraży. Od 22 do 26 października w przestrzeni KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oglądać będzie można najlepsze krótkometrażowe filmy z całego świata. W programie aż siedem tematycznych sekcji, spotkania z twórcami, nagrody i intensywne filmowe emocje. Wstęp wolny!
Krótka forma filmowa, napędzana rewolucją cyfrową i platformami streamingowymi, stała się naturalnym językiem młodego pokolenia. Filmy krótkometrażowe nie są już tylko etapem przygotowawczym do pełnego metrażu, lecz samodzielnymi dziełami sztuki, zdolnymi w sugestywnych obrazach i skondensowanych narracjach oddać pełnię doświadczeń.
Europejskie kino krótkometrażowe jest w znakomitej kondycji - o jego żywotności decyduje nie tylko fakt, że pozostaje ważnym etapem na drodze do pełnometrażowego debiutu i jako takie jest finansowane ze środków publicznych, ale też zainteresowanie, jakie budzi na festiwalach filmowych.
Pokazy krótkich metraży cieszą się zazwyczaj świetną frekwencją, najważniejsze imprezy przyznają nagrody ich twórcom i twórczyniom, a ci ostatni nie traktują filmu krótkometrażowego jedynie jako ćwiczenia na zaliczenie przed głównym egzaminem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie ma systemu publicznego finansowania kina albo w krajach, które nie mogą sobie na taki pozwolić, kino krótkometrażowe to czasem jedyna szansa na w pełni swobodną wypowiedź twórczą.
A dlaczego warto je oglądać? Krótkie metraże warto oglądać z tego samego powodu z jakiego warto czytać opowiadania. Ograniczona formuła sprzyja dyscyplinie i odwadze twórczej, a publiczność - dysponująca ograniczonym czasem i bombardowana treściami - może w niedługim czasie doświadczyć innej kultury i wrażliwości czy też zdumiewająco oryginalnej wizji świata. Niższe budżety sprawiają też, że w krótkich metrażach jest znacznie więcej wolności artystycznej. Nasz festiwal to jedna z niewielu imprez, która koncentruje się wyłącznie na kinie krótkometrażowym jako osobnej, samodzielnej, spełnionej dziedzinie sztuki, która zasługuje na poważne traktowanie w takim samym stopniu jak krótka forma w literaturze czy filmy pełnometrażowe
– mówi Błażej Hrapkowicz
, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych.
Co znalazło się w tegorocznym w programie CINEMAFORUM? Międzynarodowy Konkurs Krótkometrażowych Filmów Fabularnych
Wizytówka festiwalu, zestaw starannie wyselekcjonowanych filmów krótkometrażowych z całego świata. Kluczowa jest różnorodność - stylów, konwencji, perspektyw. Konkurs będzie w tym roku wielokolorowy i bogaty w rozmaite perspektywy, także te pozaeuropejskie. Po raz pierwszy pokażemy aż dwa filmy z Singapuru czy jeden z Haiti. Będą tytuły nominowane do Oscara i nagrodzone na festiwalu w Cannes. Kino flirtujące z gatunkami, ale również surrealistyczne; artystyczne thrillery i proekologiczne animacje; dramaty wojenne i historie jak z Szekspira
– zapowiada Hrapkowicz. American Shorts
Przygotowana wraz z American Film Festival
sekcja najciekawszych filmów krótkometrażowych ze Stanów Zjednoczonych. Oczy całego świata niemal bez przerwy zwrócone są za Atlantyk, a jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś szczególnego o Ameryce, warto zerknąć na kino krótkometrażowe - najlepszą platformę dla niezależnych, niepokornych filmowców i filmowczyń, funkcjonującą bowiem poza Hollywood. Mistrzowie, Mistrzynie
Sekcja poświęcona wczesnym filmom znanych reżyserów i reżyserek. Stworzone przed debiutem filmy krótkometrażowe to pierwsza wizytówka twórców i twórczyń – poligon, na którym wykuwały się ich styl, wrażliwość i zainteresowania. BAFTA Shorts
Przygotowana wspólnie z British Council sekcja poświęcona najlepszym filmom krótkometrażowym z Wielkiej Brytanii - nominowanym do nagród BAFTA
, drugich najważniejszych na świecie po Oscarach
. Jeden z kluczowych krajów europejskich, znaczący rynek filmowy i młodzi artyści/artystki, którzy już niebawem mogą stanowić o jego sile. Tętno Afryki
Zaprogramowana przez Ramat Musę
z festiwalu Afrykamera sekcja poświęcona afrykańskim filmom krótkometrażowym, wciąż stosunkowo mało znanym na szeroko pojętym Zachodzie. Sekcja pokazać ma artystyczną żywotność twórców i twórczyń z Afryki, zaprezentować różnorodność kulturową kontynentu i zerwać z kolonialnymi stereotypami na jego temat. Kino eksperymentalne
Filmy krótkometrażowe – ze względu na czas trwania i niskie budżety – stanowią znakomitą przestrzeń do formalnych i wizualnych poszukiwań, przełamywania schematów i konfrontowania widowni z odważnymi treściami. Sekcja przygotowana wraz z KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kino skandynawskie
Ważną częścią festiwalu są przeglądy narodowe i regionalne. W tym roku podróżujemy do Skandynawii, gdzie kino krótkometrażowe w niczym nie ustępuje znanym i nagradzanym na całym świecie filmom pełnometrażowym. Ta sekcja pokaże publiczności, że nordycka kultura to coś więcej niż chłód i powściągliwość. Nagrody im. Jana Machulskiego
Nagrody im. Jana Machulskiego (w tym roku odbędzie się ich dwudziesta pierwsza edycja) są prestiżowym wyróżnieniem dla twórczyń i twórców polskiego kina krótkometrażowego, przyznawanym na podstawie nominacji ogłaszanych podczas finałów najważniejszych festiwali przez ich niezależne od siebie składy jurorskie. Laureatki i laureatów wybiera Kapituła, która wskazuje najlepsze produkcje w kategoriach: Najlepszy Film, Reżyseria, Scenariusz, Zdjęcia, Montaż, Aktorka, Aktor, Film Dokumentalny i Film Animowany. Pokaz Niezależnych Teledysków
To już czternasty przegląd twórczości z pogranicza muzyki i filmu, który przez lata rozwinął się w jedno z najbardziej różnorodnych wydarzeń w swojej kategorii. W programie znajdą się animacje, formy fabularne, video-arty, teledyski aktorskie i eksperymentalne – zarówno amatorskie, jak i profesjonalne, niezależne i mainstreamowe. Selekcji dokonuje Marta Karnkowska – pomysłodawczyni i kuratorka pokazu.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt współfinansują: Miasto Stołeczne Warszawa oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie FILMFORUM.
Partnerzy tegorocznej edycji to: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, American Film Festival, Mazovia Warsaw Film Commission, Mazowiecki Instytut Kultury oraz British Council.