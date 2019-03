Cały świat ogląda "Kapitan Marvel"

Marvel pozostaje jak Midas i wszystko, co wypuszcza do kin, zamienia w złoto.trafiła w minionym tygodniu do 53 krajów i rozbiła bank. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak są takie kraje, gdzie widowisko pokazywane jest już od wtorku, na koniec tygodnia jego zarobki wyniosły 302 miliony dolarów (piąte najlepsze otwarcie w historii, rekord marca). Globalniejest już najbardziej kasową zachodnią premierę tego roku i drugą w ogóle, z wynikiem 455 mln dolarów. Jest to szóste najlepsze otwarcie w historii światowego box office'u.W Chinach, Korei Południowej, Australii, Brazylii, Indonezji, Meksyku, Tajwanie, Tajlandii, Austrii, Belgii, Islandii i Słoweniiustanowiła nowe rekordy marca. Na Ukrainie widowisko uzyskało drugi najlepszy debiut w historii tamtejszego box-office'u. W Belgii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Holandii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Turcji film zanotował drugie najlepsze otwarcie spośród wszystkich produkcji Marvel Studios.Dziesięć krajów z najlepszymi wynikamito: Chiny (88,7 mln dolarów), Korea Południowa (24,1 mln), Wielka Brytania (16.8 mln), Brazylia (13,4 mln), Meksyk (12,8 mln), Australia (10,7 mln), Indonezja (10,1 mln), Rosja (9,8 mln), Francja (9,2 mln) i Niemcy (7,8 mln).Jednak nie wszędziezdołała zająć pierwsze miejsce. W krajach nadbałtyckich na przykład przegrała z premierowym weekendem animacji DreamWorksZ miejsca trzeciego na drugie awansował w naszym zestawieniu tegoroczny zdobywca Oscara dla najlepszego filmu,. Weekendowe wpływy wyniosły. Ponad połowa tej kwoty (15,6 mln) pochodzi z Chin. Był tam drugim najchętniej oglądanym filmem weekendu, podobnie jak we Włoszech. We Francji zajął z kolei trzecie miejsce. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 162,1 mln dolarów, a globalnie 242,2 mln.z miejsca pierwszego spadło na trzecie z wynikiem. I w tym przypadku do góry ciągnęły go Chiny, skąd pochodzi 8,3 mln dolarów (czwarta pozycja w lokalnym zestawieniu). Obraz świetnie radzi sobie w Rosji, gdzie jest już ósmą najbardziej kasową animacją wszech czasów. Zagraniczne wpływy produkcji DWA wynoszą 315 milionów dolarów (wciąż najlepszy wynik zachodniej premiery 2019 roku), a globalnie - 435,2 mln (druga zachodnia premiera tego roku, która przekroczyła granicę 400 milionów dolarów).O dwa miejsca niżej znalazła się, która w weekend zarobiła. Prawie połowa tej kwoty (5,6 mln) pochodzi z Chin, gdzie łączne wpływy widowiska wynoszą 127,7 mln dolarów. Ogólnie poza granicami USA film zarobił 304,3 mln dolarów, a globalnie mozolnie zbliża się do granicy 400 milionów (obecnie ma na koncie 382,7 mln).Pierwszą piątkę zamyka japońska animacja(Natsume's Book of Friends The Movie: Tied to the Temporal World), która zadebiutowała w Chinach. W weekend film zarobił(trzecie miejsce w lokalnym zestawieniu). Ponieważ jednak miał premierę wcześniej w tygodniu, to łącznie na koncie jest 12,5 mln dolarów. Dla porównania w weekend otwarcia w Japonii (pod koniec września ubiegłego roku) animacja zgarnęła 1,5 mln dolarów (co jednak wystarczyło debiutu na pierwszym miejscu).