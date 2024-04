Cannes 2024: Animacja w konkursie głównym. Pierwsza od 16 lat!

Pierwsza od 16 lat animacja w konkursie głównym festiwalu w Cannes

Zwiastun filmu "Zło nie istnieje"

Pierwszą z nowości jest. To pierwszy od " Walcu z Baszirem " z 2008 roku film animowany, który powalczy o Złotą Palmę. Za reżyserię odpowiada Michel Hazanavicius , dla którego będzie to czwarta szansa na główną nagrodę. " Artysta ", " Rozdzieleni " i " Ja, Godard " jej nie zdobyli.Drugim filmem, który zostanie zdaniem Variety dołączony do konkursu głównego, jest. To irańska produkcja, którą wyreżyserował Mohammad Rasoulof Irański reżyser ma już na swoim koncie Złotego Niedźwiedzia za " Zło nie istnieje ". W Cannes gościł trzykrotnie, lecz zawsze w sekcji Un certain regard.to jego pierwsza szansa na Złotą Palmę.Trzecim filmem, który dołączył do konkursu głównego, jest rumuński. Historię nastoletniego geja, od którego odwraca się cała lokalna społeczność, nakręcił Emanuel Pârvu . Jest to jego debiut na festiwalu w Cannes.Dodatkowo program Cannes powiększył się o 10 tytułów w innych sekcjach: trzy w ramach Un certain regard, dwa w ramach canneńskich premier, cztery w ramach pokazów specjalnych oraz " Le Comte de Monte-Cristo " w programie głównym (poza konkursem).77. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 15-25 maja.