Dla Demi Moore "Substancja" to była męczarnia. Także przez wirusa

Demi Moore chorowała na półpaśca na planie "Substancji"

Demi Moore w filmie "Substancja" – zobacz zwiastun

W licznych wywiadach podczas promocji filmu " Substancja Moore dzieliła się swoimi doświadczeniami z planu i pracy z reżyserką Coralie Fargeat . Twórczyni " Zemsty " słynie z tego, że jest bardzo wymagająca i niektóre sceny szlifuje do perfekcji, co wiąże się z olbrzymią liczbą dubli. Sekwencja, w której Moore szykuje się w " Substancji " na randkę, wymagała na przykład aż 45 powtórzeń. Sytuację uratowała dopiero makijażystka, kiedy Moore była już na granicy wytrzymałości.Do tego wszystkiego dochodzi rownież fakt, że gwiazda nominowana za swoją rolę do Oscara już na początku zdjęć złapała półpaśca – wyniszczającą chorobę wywoływaną wirusem ospy. Do jej objawów należą ogólne osłabienie organizmu, a także dokuczliwe zmiany skórne, w tym wysypka. Moore zdradziła, że w wyniku walki z chorobą schudła już na samym początku aż 9 kilogramów.– powiedziała w wywiadzie dla "L.A. Times".Czy ten wysiłek się opłacił? Przypomnijmy zwiastun filmu " Substancja ".Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show ( Demi Moore ) doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie ( Margaret Qualley ).