Charlie Cox powróci jako Daredevil?

Po sieci krąży ostatnio pogłoska, jakoby Charlie Cox miał pojawić się w którejś z nadchodzących produkcji Marvela. Oczywiście ponownie wcieliłby się w rolę Daredevila, którego grał na potrzeby skasowanego serialu Netfliksa.Jeśli wierzyć plotkom, powrotu aktora do MCU chce sam szef szefów, Kevin Feige . Daniel Richtman twierdzi, że rozmowy w tej sprawie trwają, ale na razie niczego nie ustalono.Plotka nie jest zupełnie nowa. Już kilka tygodni temu portal We Got This Covered sugerował, że Murdock mógłby pojawić się w trzecim