Gwiazda i twórca "Homeland" stworzą kolejny serial

"The Beast in Me" – co wiemy o serialu?

Getty Images © Jason Mendez



Claire Danes – ostatnie role

Zobacz zwiastun serialu "Pełne koło"

Bohaterką serialu będzie znana pisarka Aggie Wiggs ( Danes ), która przechodzi żałobę po tragicznej śmierci swojego synka. Zmaga się z kreatywną blokadą, ale niespodziewanie znajduje temat na kolejną powieść. Sąsiedni dom zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, znanego potentata na rynku nieruchomości. Mężczyzna był niegdyś podejrzewany o udział w nadal nierozwiązanym zniknięciu swojej żony. Autorka jednocześnie zafascynowana i przerażona nowym sąsiadem postanawia dowiedzieć się prawdy.Autor pisał wtedy nowe odcinki wznowionego " Z archiwum X ". Początkowo bohaterem serialu miał być mężczyzna, ale w takiej formie pomysł nie znalazł odzewu ze strony producentów. Rotter przepisał scenariusz, a protagonistką została pisarka Aggie. Nowa wersja dotarła do komika Conana O’Briena i jego partnerów z firmy Conaco oraz do Jodie Foster , która zaproponowała odtwórczynię głównej roli.Znaną z " Homeland " oraz filmów " Romeo i Julia " czy " Temple Grandin Claire Danes widzieliśmy niedawno w serialu " Wąż z Essex " platformy Apple TV+. Opowiada on o świeżo upieczonej wdowie, która przenosi się z wiktoriańskiego Londynu do wioski Aldwinter, zaintrygowana pogłoskami, że mityczny stwór znany jako wąż z Essex powrócił.Ostatnią produkcją w dorobku aktorki jest " Pełne koło ". Akcja serialu rozgrywa się w Nowym Jorku, a fabularnym punktem wyjścia okazuje się próba porwania wnuka popularnego telewizyjnego szefa kuchni przez szefową gujańskiej mafii. Z czasem intryga zatacza coraz szersze kręgi i wplątują się w nią kolejne, coraz bardziej oddalone od centrum wydarzeń postacie. W obsadzie m.in. Dennis Quaid