Co warto kupić na Allegro Black Weeks? Promocje sięgają nawet do 50%!

, najbardziej wyczekiwane wydarzenie w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie,trwa w najlepsze. Codziennie pojawiają się nowe promocyjne oferty z elektroniką, odzieżą czy kosmetykami – taniej nawet do 50%! Część z nich wyprzedaje się w ekspresowym tempie, nie przegapcie więc swojej szansy. Dobra wiadomość jest jednak taka, żepotrwaPrzykładowe propozycje dostępne już dziś znajdziecie poniżej. Więcej promocji w takich kategoriach, jak odzież, obuwie i dodatki oraz elektronika można znaleźć na dedykowanej stronieAby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto użyć aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem.Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Walizka o pojemności 98l zmieści wiele przedmiotów na dłuższy wyjazd, jest do tego lekka, wytrzymała i łatwo się nią steruje. Tworzywo ABS, z którego jest zbudowana, nie tylko sprawia, że cała konstrukcja waży niewiele, ale jest też odporna na zarysowania, otarcia i wgniecenia, a także łatwo się ją czyści. Polimerowe tworzywo jest odporne na wodę, walizkę można więc bez obaw zabrać w deszczowe miejsca. Posiada również zabezpieczenie w postaci zamka szyfrowego i wiele przydatnych podczas pakowania przegródek. Promocyjną ofertę znajdziecie POD LINKIEM Prawdziwy klasyk. Ale za co kobiety tak kochają ten zapach? Między innymi za jego elegancję i uniwersalność – robi bowiem wrażenie zarówno na oficjalnych spotkaniach, podczas romantycznych chwil, jak i codziennych czynności. W zapachu da się wyczuć zarówno świeżą woń granatu i kaki, jak i wprowadzającą w euforię nutę kwiatu czarnej orchidei i lotosu. Oryginalny kształt flakonu nawiązuje do orchidei w rozkwicie. Ogłoszenie z promocyjną ofertą znajdziecie POD LINKIEM Konsola Xbox Series X to najszybsza i najpotężniejsza konsola Xbox historii tej marki. Można na niej grać w tysiące gier na cztery wcześniejsze generacje konsol Xbox, w tym tytuły na Xbox One, Xbox 360 oraz Xbox, dzięki zgodności z poprzednimi wersjami. Wysoka moc konsoli sprawia, że wiele z tych gier działa na niej i wygląda jeszcze lepiej niż dotychczas. Specjalna technologia umożliwia natomiast płynne przełączanie się pomiędzy wybranymi grami – jak zapewnia producent, dzieje się to w mgnieniu oka. W promocyjnym zestawie znajduje się też bezprzewodowy kontroler Xbox Carbon Black o żłobionych powierzchniach i udoskonalonym kształcie, który zapewnia wyższy komfort użytkowania podczas rozgrywki. Wszystkie szczegóły sprawdzicie POD LINKIEM Posiadacze smartwatcha marki Huawei chwalą sobie jego prosty design, czytelność tarczy oraz przydatne funkcje ułatwiające codzienne aktywności. W zegarku można na przykład sprawdzić prognozę pogody, odbierać i odrzucać połączenia, zlokalizować swój telefon, sprawdzić tętno, monitorować sen, mierzyć temperaturę skóry i wiele innych. Dzięki długiej żywotności baterii działającej na jednym ładowaniu do 7 dni, urządzenie jest zawsze gotowe do pracy. Producenci zapewniają, że oprócz udoskonalonych funkcjonalności smartwatcha Huawei nosi się też wygodniej niż modele z poprzedniej generacji. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM Oto propozycja niekoniecznie dla najmłodszych. Zestaw daje bowiem możliwość kreatywnej zabawy wszystkim, którzy kochają dinozaury, a tych pośród całych pokoleń wychowujących się na filmach z serii " Park jurajski " na pewno nie brakuje. Ten konkretnie zestaw zainspirowany został najnowszą częścią " Jurassic World Dominion ". Znajdziecie tu furgonetkę do zbudowania, motocykl i zamykaną klatkę dla dinozaurów, a także nóżkę kurczaka służącą za przynętę. Są tu też minifigurki postaci Maisie i Rainna Delacourta z bronią ze środkiem usypiającym, a także figurki dinozaurów – Blue i Bety. Usiądźcie do zabawy razem z dziećmi, a kto wie, jakie przygody wspólnie przeżyjecie. Zestaw znajdziecie POD LINKIEM