Colin Farrell zagra hazardzistę w filmie oscarowego reżysera, Edwarda Bergera

O czym opowie "The Ballad of a Small Player"?

Colin Farrell - gdzie go niedługo zobaczymy?

"Pingwin" - zwiastun

Opowiada ona o hazardziście, który postanawia ukryć się w Makau, kiedy dogania go przeszłość i niespłacone długi. Na miejscu poznaje bratnią duszę, która może być kluczem do jego zbawienia. To pierwszy projekt, który Edward Berger zrealizuje w ramach swojego nowego kontraktu z platformą Netflix. Wcześniej reżyserował on m.in. seriale "Patrick Melrose", "Terror" i "Your Honor". Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku. W tym roku pojawi się jeszcze w serialu "Pingwin", który jest spin-offem "Batmana". Obecnie pracuje na planie dramatu "A Big Bold Beautiful Journey" z Margot Robbie. Colin Farrell po raz pierwszy wcielił się w Pingwina w filmie "Batman" Matta Reevesa.