Czerwcowe premiery od Wydawnictwa Vesper

Na czerwiec dla miłośników literatury grozy Wydawnictwo Vesper przygotowało trzy premiery.Wśród nich znajdziemy powieść Dana Simmonsa – "Abominacja". Simmons jest autorem m.in. jednego z najważniejszych i najpopularniejszych cykli w historii literatury science fiction – "Hyperion", ale spod jego pióra wyszedł też "Terror" – horror osadzony na skutych lodem, niezbadanych terenach Arktyki, udanie zekranizowany przez stację AMC.Fabuła "Abominacji" również nawiązuje do prawdziwych wydarzeń – tym razem Simmons za punkt wyjścia wziął słynną, tragicznie zakończoną brytyjską wyprawę w Himalaje z 1924 roku, której celem było zdobycie Mount Everstu. Podczas ataku szczytowego zginął lider wyprawy, George Mallory, i młody himalaista Sandy Irvine. Simmons to nieprzeciętny erudyta, wszechstronny intelektualista, pisarz, jakich "już się nie robi", który poza niepodważalnym talentem do snucia historii, jawi się jako tytan pracy, doskonale przygotowujący się merytorycznie do podejmowanych na kartach swoich książek tematów. "Abominacja" tylko potwierdza, że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o poszukiwania i dobór materiałów do książki. Realia lat 20. XX wieku, metody i techniki stosowane przez ówczesnych alpinistów i himalaistów, czy problemy, z jakimi musieli się mierzyć pierwsi zdobywcy najwyższych szczytów na świecie, oddane są z największym pietyzmem, a sposób narracji sprawia, że czytelnik niemal namacalnie czuje wysiłek bohaterów, ich ból, lęk, napięcie – wszystkie te odczucia, jakie towarzyszą śmiałkom podczas wspinaczki.Drugą z premier jest wznowienie "Wyspy doktora Moreau" H.G. Wellsa. Ta już ponadstudwudziestoletnia powieść jest jednym z kamieni milowych literatury science fiction. Historia szalonego, odrzuconego przez społeczeństwo naukowca, który na odciętej od świata wyspie tworzy hybrydy ludzi i zwierząt stała się inspiracją dla dziesiątków pisarzy, rysowników czy scenarzystów filmowych. Dziś, w dobie biotechnologii, GMO i klonowania, stanowi kolejny przykład wizjonerskich (a może po prostu analitycznych) umiejętności tego nieprzeciętnego pisarza, znanego choćby z "Wojny światów", "Wehikułu czasu" czy "Niewidzialnego człowieka". Najnowsze wydanie "Wyspy doktora Moreau" zawiera nowe tłumaczenie, którego autorem jest Krzysztof Sokołowski (przełożył utwory m.in. Stephena Kinga, J.R.R. Tolkiena czy Roberta Silverberga), a zdobią je ilustracje G.G. Bruno, z pierwszego włoskiego wydania książki z 1900 roku.Trzecia propozycja – "Sprzedaliśmy dusze" – to już powieść na wskroś współczesna. Jego autora, Grady'ego Hendrixa – jednego z "młodych wilków" współczesnej literatury grozy – wyróżnia to, że do serca wziął sobie hasło, które przyświecać powinno każdemu początkującemu adeptowi pisarstwa: "Zanim napiszesz własną powieść, wpierw przeczytaj tysiąc innych". A przypuszczamy, że Grady przeczytał ich jeszcze więcej! Jest to bowiem wybitny znawca horrorów, autor almanachu "Paperbacks from Hell", w którym przybliża czytelnikom historię literatury grozy lat 70. i 80. XX wieku. Hendrix napisał też cztery powieści. "Sprzedaliśmy dusze" jest trzecią z kolei, ale pierwszą, jaka ukazuje się w Polsce. Opowiada historię kobiety w średnim wieku o swojsko brzmiącym nazwisku – Kris Pulaski, pracującej w dość podłym motelu, która po kolejnym traumatycznym upokorzeniu postanawia rzucić to wszystko w (nomen omen) diabły i zrobić coś w końcu ze swoim nieudanym życiem. Dwadzieścia lat wcześniej była gitarzystką stojącej u progu sławy i kariery hardrockowej kapeli Dürt Würk. Zespół jednak się rozpadł, jego członkowie rozjechali się po kraju i popadli w zapomnienie, poza wokalistą – Terrym Huntem, który założył nowy zespół i już wkrótce stał się najpopularniejszym rockmanem na świecie. Kris postanawia odnaleźć dawnych przyjaciół i odpowiedzieć sobie na pytania: Co poszło nie tak? Co właściwie stało się w odludnej chacie pewnej upiornej nocy, po której ich życie wywróciło się do góry nogami? "Sprzedaliśmy dusze" to w zasadzie powieść drogi, historia podróży w pogoni za niespełnionymi marzeniami, przy dźwiękach największych przebojów muzyki rockowej. Powieść o współczesnej Ameryce, o tym, jak niewiele potrzeba, by sprzedać swoją duszę i o tym, że to bynajmniej nie widniejący na okładce szatan jest ich największym handlarzem.