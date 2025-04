Gwiazdy biografii The Beatles oficjalnie przedstawione. Zobacz zdjęcie

Niespodziany nie było. Kto zagra w biografii The Beatles?

Najlepsze filmowe biografie muzyków

Sony potwierdziło obsadę, którą już wszyscy znali., którzy dopiero co spotkali się na planie " Gladiatora II " zagrają odpowiednio(" Saltburn ") wcieli się w, a(" Babygirl ") wPrezentacji obsady towarzyszyło zdjęcie, które może obejrzeć poniżej:Sam Mendes podczas prezentacji w Las Vegas powiedział, że zdjęcia do tetralogii będą powstawać przez rok.Z kolei Sony ujawniło, żeSzef studia nazywa to pierwszym kinowym wydarzeniem do binge-watchingu.Reżyser Sam Mendes na razie nie ujawnił, w jakiej kolejności filmy trafią do kin.powstaje we współpracy z Apple'em.