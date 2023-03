Twórca "Zagubionych" porzuca "Gwiezdne wojny"?

Lindelof zrezygnował z "Gwiezdnych wojen"?

O czym opowiedzą nowe kinowe "Gwiezdne wojny"?

Kinowa przyszłość " Gwiezdnych wojen " znowu pod znakiem zapytania? W sieci gruchnęła plotka, żeNa razie bez zmian na stołku reżyserskim: za kamerą filmu wciąż ma stanąć Sharmeen Obaid-Chinoy (" Ms. Marvel ").Hollywoodzki przeciek ujawnił jako pierwszy Jeff Sneider dla portalu Above the Line. Sneider ma na swoim koncie szereg podobnych branżowych sensacji, więc jako źródło ma on relatywnie spory stopień wiarygodności. Mimo to informacja pozostaje na razie pogłoską, nie została bowiem potwierdzona przez studia Disney czy Lucasfilm.Według SneideraNie znamy jednak jego tożsamości.Reżyserką projektu pozostaje rzekomo Sharmeen Obaid-Chinoy (na zdjęciu).Lindelof mówił w niedawnym wywiadzie, że tworzenie nowego filmu ze świata " Gwiezdnych wojen " to wielkie wyzwanie, zwłaszcza jeśli dorastało się, oglądając kolejne części. Scenarzysta nie ujawnił nic na temat statusu swojego zaangażowania w nowy film, aleOczywiście szczegóły fabuły filmu - jak również jego tytuł - pozostają owiane tajemnicą.Na razie jednak nie należy spodziewać się żadnych ogłoszeń castingowych.Zdjęcia do filmu mają podobno ruszyć w lutym 2024 roku, a premierę zaplanowano na 19 grudnia 2025.Obecnie fani " Gwiezdnych wojen " mogą oglądać trzeci sezon serialu " The Mandalorian ". Zobaczcie naszą rozmowę o pierwszym odcinku: