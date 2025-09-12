Przejął Paramount, teraz chce kupić Warner Bros.!

David Ellison właśnie sfinalizował zakup Paramountu przez jego firmę Skydance i już myśli o kolejnych zakupach. Na jego radarze znalazł się Warner Bros. Discovery.
Powstanie Warner Bros Paramount Skydance?
O nowych planach Ellisona jako pierwszy napisał amerykański dziennik "Wall Street Journal". Według opublikowanego artykułu Paramount Skydance zamierza zaproponować gotówkę za przejęcie koncernu. O jaką kwotę chodzi? Tego jednak nie podano.
Przypomnijmy, że aktualnie trwa proces podziału Warner Bros. Discovery na dwie niezależne spółki. Jedna (WB) związana z produkcją filmową, streamingiem, druga (Discovery) związana z telewizją, parkami rozrywki i transmisjami sportowymi. Podział wynika przede wszystkim z próby odciążenia sfery filmowo-serialowo-streamingowej od olbrzymiego długu WBD wynoszącego 35,6 mld dolarów.
Według "Wall Street Journal" jednym z głównych powodów przejęcia WBD przez Paramount Skydance jest pragnienie Davida Ellisona
zbudowania realnej konkurencji streamingowej dla Netfliksa i Disneya. Paramount+ ma obecnie 77,7 mln użytkowników i w ostatnim kwartale straciło 1,3 mln subskrybentów. Z kolei HBO Max liczy aktualnie 125,7 mln użytkowników (przyrost o 3,4 mln dolarów w ostatnim kwartale). David Ellison
będzie podobno mógł liczyć na wsparcie tej inwestycji przez swojego ojca, Larry'ego Ellisona - współzałożyciela Oracle i zaciekle walczącego z Elonem Muskiem o tytuł najbogatszego człowieka na świecie (jego obecna wartość to ok. 370 mld dolarów).
Amerykańska giełda z radością przyjęta te doniesienia. Akcje WBD zakończyły wczorajszy dzień na poziomie $16,17, co oznacza wzrost o 29% (czyli 9 mld dolarów). Akcje Paramount Skydance wzrosły o 15,6%.