Czy pojawi się nowy, mocniejszy Switch z ekranem OLED?

Jak donosi Takashi Mochizuki z serwisu Bloomberg, Nintendo nawiązało współpracę z Samsungiem i koreański gigant będzie dla nich produkował 7-calowe ekrany OLED o rozdzielczości 720p. Jest to kolejny znak, wskazujący na to, że mocniejszy Switch (Switch Pro? Super Switch? Switch 2?), o którym plotki krążą od jakiegoś czasu, może pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym roku.Nowa konsola miałaby mieć możliwość wyświetlania grafiki 4K w trybie TV, a nowy procesor Nvidii miałby korzystać z technologii DLSS (deep learning super sampling) znanej z kart GeForce, dzięki której gry mogą być renderowane w niższej rozdzielczości, a potem wyświetlane w wyższej przy pomocy uczenia maszynowego, upscalingu, wygładzania krawędzi i generowaniu brakujących pikseli. Możemy się też spodziewać, że nowy, lepszy Switch będzie miał więcej wbudowanej pamięci (aktualnie jest to 32GB) oraz, że będzie ona szybsza.Zaskoczeniem dla wielu będzie na pewno wzmianka o rozdzielczości 720p, bo po ulepszonej wersji spodziewalibyśmy się przynajmniej rozdzielczości 1080p. Faktem jest jednak, że taka zmiana wymagałaby poświęcenia większej ilości mocy obliczeniowej na same piksele, co w efekcie dałoby też krótszy czas pracy na baterii. Naszym zdaniem taka rozdzielczość przy tym rozmiarze ekranu jest w zupełności wystarczająca, a najbardziej doskwiera podłączanie Switcha do nowych telewizorów 4K i oglądanie gier często ledwo działających w 720p (" Xenoblade Chronicles 2 ", " DOOM Eternal ").Warto również dodać, że sztywne ekrany OLED, które ma dla Nintendo produkować Samsung są w tej chwili bardzo tanie, gdyż cała branża smartfonowa sięga po droższe, elastyczne ekrany, a ich dodatkową zaletą jest niższy pobór energii, niż w aktualnie używanych LCD.Można też się zastanawiać po co Nintendo ma wprowadzać ulepszoną konsolę, skoro jej oryginalna wersja (oraz przenośny LIte) wciąż biją rekordy sprzedaży i ze sklepów znika każda ich ilość. Stare podzespoły dają o sobie znać zarówno przy grach Nintendo (" Super Mario 3D World+Bowser's Fury " musi ścinać klatki z 60 do 30 w nowej kampanii w trybie przenośnym), jak i tych wydawanych przez zewnętrzne studia, dla których portowanie z PS4/XONE było wyzwaniem, a wraz z pełnym przejściem na nową generacją będzie jeszcze większym problemem.